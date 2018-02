PROCURIO ISKAZ MLADOG UBOJICE: ‘Na njenom sam mobitelu vidio što je napisala drugom dečku, to me uništilo… Nakon toga sam uzeo nož’

U iskazu policiji rekao je da mu je bilo bolje u Kiseljaku i da nije želio ići u školu u Zagrebu, ali se tada zaljubio u Kristinu…

“Moj sin nije monstrum”, kazala je majka Davida Komšića na suđenju svom sinu za ubojstvo Kristine Krupljan ipak ne opravdavajući stravičan zločin koji se lani dogodio u Zagrebu. Tijekom svog svjedočenja opisala je je Davida kao svakog običnog dječaka, koji se ni po čemu nije isticao. Volio je, kazala je, sport, dok mu učenje baš nije išlo pa je radio s ocem u kafiću. Kristinu je navodno obožavao.

UBOJICA I NJEGOVA MAJKA RASPLAKALI SE U SUDNICI: ‘Moj sin nije monstrum! David ima strahove, vidi dvoslike, liječio se u Bosni’

Najmlađe dijete obitelji iz Kiseljaka

No, neviđena okrutnost počinjenog djela za koje je njen sin optužen te činjenica da ga je počinio mladić koji je tada imao nepunih 20 godina šokirala je javnost i na Davida Komšića bacila sasvim drugo svjetlo od onog kakvim ga majka oopisuje.



David Komšić, najmlađe je dijete obitelji iz Kiseljaka koja se 2008. godine doselila u Zagreb. Ovdje je, na Ferenščici krenuo u 8. razred osnovne škole u kojem je s Kristinom dijelio školsku klupu. Upravo je tada počela njihova ljubavna priča.

David je dnevno trošio i nekoliko tisuća kuna, a često je u društvu prijatelja izlazio u noćne klubove. Vozio se očevim Mercedesom. Prvi put na stranicama crne kronike završio je upravo kada je upravljajući tim vozilom na pješačkom prijelazu usmrtio oca osmero djece.

KOMŠIĆEV OTAC: ‘Nisam bio sretan kad je rekao da bi ženio Kristinu, bila je u vezi i s drugima… David je tražio da joj napravim veliki spomenik’

Iskaz u policiji

Sam je u iskazu policiji rekao da mu je bilo bolje u Kiseljaku i da nije želio ići u šoku, ali da se tada zaljubio u Kristinu, piše Jutarnji. “Bila mi je sve, nije mi bilo ništa ljepše nego kad me zagrli. Bila je ljubomorna, smetalo ju je kad sam išao s društvom. Prijavljivala me zato lažno policiji tri-četiri puta. Prijavila je i moje prijatelje pa smo ostali 48 sati u pritvoru. Vidjelo se da je to lažna prijava, koja je bila odbačena pa smo pušteni. Sve sam joj opraštao, iako su mi i roditelji i svi govorili da je se klonim. Nisam mogao bez nje, čim bi me nazvala ja bih trčao k njoj. Prvi put je bila trudna, ali je imala pobačaj. Htjeli smo imati dijete. Rekla mi je tri dana prije slučaja da je trudna s drugim čovjekom i da je to samo avantura. Rekla mi je da će napraviti abortus i da će i dalje biti sve po starom. Ja sam joj oprostio.

Te smo večeri njezinim autom išli na večeru. Kad smo se vraćali, ja sam vidio mobitel kraj mjenjača i da ima dvije SIM kartice. Ona nije vidjela da gledam mobitel. Na mobitelu sam vidio na drugoj kartici par rečenica i slike luksuzne kuće od tog čovjeka s kojim je bila trudna. Pisala mu je da je dva tjedna trudna s njim i da je sretna što će dobiti dijete s njim i napisala mu je ‘ljubavi’. On joj je ponudio da odu u Opatiju na odmor. Bila je u isto vrijeme i sa mnom i s njim. To me uništilo, ali nisam ništa govorio i ništa pitao. Vidio sam nož u autu, sve mi je došlo u glavu, cijela situacija; bila mi je sve na svijetu. Kad se parkirala ispred zgrade, ubio sam je i nazvao oca”, jedini je iskaz koji je David dosad dao. No, najavio je kako će svoju obranu iznijeti do kraja sudskog postupka u kojem su dosad svjedočili samo njegovi roditelji i Kristinina majka.