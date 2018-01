PROCURILI DETALJI OPTUŽNICE: Grobar koji je izbačen iz BB kuće napastovao više maloljetnih žrtava i to u dva grada

Neradin je na spomen idućeg ročišta kazao kako će možda biti spriječen zbog nekakvog snimanja za televiziju

Protiv izbačenog stanara Big Brother kuće, 32-godišnjeg Aleksandra Neradina iz Makarske, podignuta je optužnica zbog napastovanja više maloljetnih žrtava i to u dva grada.

Detalji su to optužnice koju neslužbeno doznaje Novi list, ali podrobnije informacije ne žele objaviti zbog zaštite maloljetnih žrtava.

Nitko nije znao da ulazi u BB kuću

Neradinu se sudi za kazneno djelo iz Članka 158. Kaznenog zakona kojim se propisuje postupak kažnjavanja spolne zloporabe djeteta mlađeg od petnaest godina.



“Tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina, ili ga navede da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina”, stoji u stavku 1. članka 158. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. “Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zloporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina”, navedeno je u stavku 5., onom za koji se tereti Neradina.

GROBAR IZ MAKARSKE IZBAČEN IZ BIG BROTHER KUĆE: Otkriveno da se protiv njega vodi sudski proces za pedofiliju

Optužnica je potvrđena 27. veljače 2017., a Nerudin je sjeo na optuženičku klupu pred sudsko vijeće prošlog utorka, svega nekoliko dana prije ulaska u BB kuću. S obzirom na to da se suđenje događalo daleko od očiju javnosti, nije poznato što su izjavili svjedoci pozvani na ročište. No kako doznaje Novi list, Neradin je optužen da je nedjelo počinio nad više žrtava i to na području dvaju gradova.

Suđenje je nakon toga prekinuto i nastavlja se sredinom veljače, a kako neslužbeno doznaje Novi list, Neradin je na spomen idućeg ročišta kazao kako će možda biti spriječen zbog nekakvog snimanja za televiziju. Pritom nije naveo da se radi o RTL-ovu showu Big Brother.

NOVINARKA PRIJE NEKOLIKO DANA VIDJELA BB GROBARA NA SUDU: ‘Njegov slučaj stajao je u ročišniku, odmah sam ga prepoznala’

Grobar koji je spavao s više od stotinu žena

Nerudin se netom prije ulaska u BB kuću predstavio kao grobar te se pohvalio da je spavao s više od stotinu žena. Naglasio je i kako ne voli žene koje pričaju tijekom seksa.

Čim je informacija o optužnici za pedofiliju izašla u javnost, iz RTL-a su poručili kako je Neradin izbačen iz kuće. Kažu kako potpisivanjem ugovora s RTL-om, svi natjecatelji, između ostaloga, jamče da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor.

“Natjecatelj Aleksandar Neradin potpisao je ugovor s RTL-om, po kojem svi natjecatelji, između ostaloga, jamče da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor. Navedeno vrijedi i za Aleksandra Neradina, koji nije više dio projekta Big Brother 2018.”, napisali su u priopćenju.