PRIZNALI IZVLAČENJE 57 MILIJUNA KUNA: ‘Lažirali smo fakture da uzmemo novac s računa svojih firmi. Radili smo to i za druge’

Svetislav Josimović, čelni čovjek malo poznate tvrtke Bossman, koji je proglašen vođom skupine što je od 2009. godine izvukla više od 57 milijuna kuna preko računa za poslove koji nikada nisu obavljeni, te konzultantske usluge koje su u stvari bili razni radovi prepisani s interneta, pušten je na slobodu.

Iz istražnog zatvora izašao je nedugo nakon uhićenja u spektakularnoj policijsko-uskočkoj akciji što je finalizirana početkom ovog mjeseca. Izlazak na slobodu omogućen mu je, jer je, kako doznajemo, većinu optužbi priznao, te istražiteljima detaljno opisao kako je izvlačen novac.

Dio tih sredstava, koja su završila na računima Bossmana, isplaćen je i iz HDZ-a i to za promotivnu predizbornu kampanju tijekom 2015. godine, kada se Kolinda Grabar Kitarović natjecala za predsjedničku dužnost. U pitanju je gotovo 900 tisuća kuna što ih je HDZ platio tvrtki Napredni modeli Danijela Artenjaka, koji je pak uz pomoć Josimovića ta sredstva nezakonito izvukao preko lažnih faktura iz Bossmana.

Marketing, sigurnost, prijevoz…

Većina spornih poslova preko kojih je ova grupa kojoj je, kako se sumnja, pripadao i predsjednik uprave Oktal pharme Marijan Škiljević, bili su marketinškog karaktera, no bilo je tu i rješenja za informacijsku sigurnost što se lako moglo pravdati fakturama iako stvarno i nije moralo biti obavljeno.



Tako je Škiljević od travnja 2009. do listopada 2016. godine platilo tvrtki Bossman gotovo milijun kuna, a na računima je bilo navedeno da su joj plaćene usluge back-upa podataka i brisanja virusa, antivirusne zaštite i arhiviraja podataka. Ništa od toga nije obavljeno što su i potvrdili drugi članovi uprave i direktori Oktal pharme. Posvjedočili su da su sve te poslove obavljali njihovi zaposlenici, zbog čega se vrlo brzo ispostavilo da s Bossmanom nije bilo nikakve stvarne suradnje.

Tajno snimljeni razgovori

Kada je istraga krenula, u listopadu prošle godine Škiljević je naglo počeo raskidati ugovore s Josimovićem, no istražitelji su do tada već imali značajnu količinu dokaza protiv obojice. Uz sporne račune istražitelji imaju i tajno snimljene razgovore koji svjedoče o kontaktima upletenih u ove malverzacije.

Zato im, kao i ostalima upletenima u ovaj slučaj, nakon što su završili u Remetincu nije preostalo ništa drugo nego da priznaju kako su izvlačili novac.

Do sada je rekonstruirano da je dio tog novca ostajao na računu tvrtke Bossman kako bi mogla nastaviti dalje uredno poslovati, dok su veći dio okrivljenici izvlačili. Jesu li ta sredstva trošili isključivo za sebe ili su ulagana u neke druge ilegalne poslove ili fondove, tek treba biti rasvijetljeno.

Milijuni iz West Gatea

Već ovaj tjedan priliku da iznese svoju obranu dobit će i Juraj Puškar, automobilistički as koji zajedno s Josimovićem organizirao ovaj kriminalni lanac. On je, sa svojom tvrtkom Soleo media ušao u suradnju s tvrtkama u čijem je vlasništvu trgovački centar West Gate Shopping City te za njih odrađivao razne konzultantske usluge prije svega kod finalizacije gradnje tog centra kraj Zaprešića.

Iako mu je firma bila registrirana za iznajmljivanje solarija i manikuru Puškar je u ime svoje tvrtke izdavao fakture za visokosofisticirane usluge poput ‘Analize vlasništva parcela, modela financiranja izgradnje i stranih ulaganja te savjetovanja u pregovorima otkupa’. Fakturirao je i vođenje projekata, postavljanje turističkih oznaka, pregovaranje za dolazak svjetskih brendova, analizu generalnog urbanističkog plana Zagrebačke županije.

Radovi prepisani s interneta

Za to je, kako se ispostavilo, koristio ranije objavljene radove dr. sc. Tatjane Josipović, supruge bivšeg predsjednika Ive Josipovića, bivše ministrice Anke Mrak Taritaš te dva rada umirovljenog profesora s prometnog fakulteta Ivana Dadića. Na osnovu tih potpuno bezvrijednih konzultantskih usluga iz West Gatea je izvučeno oko 11 milijuna kuna.

Osim faktura za nepostojeće poslove dio računa na osnovu kojih su obavljana sumnjiva plaćanja otkrivena u ovom slučaju, bili su lažni, što su istražiteljima već potvrdili vlasnici tvrtki na čije su ime računi glasili. Uz pomoć njih Josimović je uglavnom izvlačio novac iz vlastitih poduzeća.

Odali ih detalji na računima

Tako je tvrtki Lucidus od 31. kolovoza 2014. do 31. svibnja 2016. godine platio 12,4 milijuna kuna za prijevoz, nabavku inox materijala, izradu tehničke dokumentacije i marketinško-oglašivačke usluge. No, Željko Ferenčić, stečajni upravitelj Lucidusa posvjedočio je da se ta firma bavila isključivo elektroinstalaterskim radovima u građevinarstvu. I direktor tvrtke Ci-ma Željko Ciprić čudio se fakturama što su izdane u njihovo ime između 31. srpnja i 31. prosinca 2012. godine. Tada im je navodno isplaćeno nešto više od tri milijuna kuna, no Ciprić je izjavio kako firma zapravo nikada nije poslovala, pa nije ni izdavala račune što su ih istražitelji pronašli kod Josimovića.

Josimović je, suočen s tim dokazima, istražiteljima i priznao velike malverzacije.

Kampanja za Kolindu Grabar Kitarović

Među njima su bile i u suradnji s Artenjakom, odnosno njegovim Naprednim modelima. No, Artenjak tvrdi da nikakvo kazneno djelo nije napravio.

Prema sumnjama USKOK-a od prosinca 2015. do kraja ožujka 2016. s računa Naprednih modela na račun Josimovićevog Brossmana u četiri navrata uplatio je ukupno 875 tisuća kuna za marketing i oglašavanje. Nakon toga je Josimović iznos od 697 tisuća kuna prebacio na svoje osobne bankovne račune te izvukao gotovinu. Ostatak od 178 tisuća kuna ostavio je na žiro računu Bossman tima. Prema dokumentaciji izgledalo je da je Bossman tim bio podizvođač Naprednim modelima, odnosno da je odrađivao dio poslova u kampanji HDZ-a: grafičku pripremu tiskanih materijala, dizajn logotipa, obrazaca, letaka, marketinšku strategiju…

Međutim, istražitelji su utvrdili da je to bio samo dio usluga koje je Artenjak dogovorio s HDZ-om. Prema ugovorima između njegove firme i stranke sklopljenim 28. rujna 2015. godine, HDZ je s Naprednim modelima dogovorio digitalnu podršku i digitalni tim, odnosno kampanju. Vrlo precizno je navedeno sve što je Artenjakova firma trebala raditi.

Još lažnih faktura

Istražitelji su uvjereni da je Josimović, očito koristeći dio kampanje za HDZ u koju je bio uključen, fakturirao Naprednim modelima puno veći iznos, za poslove koji uopće nisu odrađeni. Naime, Bossman tim je u to vrijeme imao svega dvoje zaposlenika, pa definitivno, tvrdi USKOK, nije mogao odraditi taj posao.

Pronađen je i jedan račun tvrtke Lucidus, koji je ispostavljen 31. prosinca 2015. godine, danima nakon izbora. U njemu je tražena isplata 625 tisuća kuna, a u opisu plaćanja bilo je navedeno ‘sudjelovanje prema dogovoru za DK’. Još je rukom dopisano ‘Napredni modeli IRE veza’. I taj Lucidusov račun nije bio vjerodostojan.