PRIPUZ PRITVOREN U BOLESNIČKOJ SOBI NA SVETOM DUHU: ‘Uvjeren sam da ne mogu ništa dokazati, bit će to dugotrajna bitka’

Suvlasnik CIOS-a Petar Pripuz kojemu je u četvrtak kasno navečer određen istražni zatvor i dalje se nalazi u bolnici Sveti Duh, ali ne smije napuštati sobu koju čuva pravosudna policija.

“On je sada lišen slobode i iz te sobice ne može nikud, a kada će ga eventualno premjestiti u Remetinec ili zatvorsku bolnicu je medicinsko, a ne pravno pitanje”, kazao je Pripuzov odvjetnik Anto Nobilo.

DOZNAJEMO ŠTO JE PETAR PRIPUZ OTKRIO ISTRAŽITELJIMA: Tvrdi da uopće ne poznaje ljude s kojima je, kako tvrdi USKOK, podijelio 98 milijuna kuna

Iako je uvjeren da USKOK Pripuzu ne može dokazati sumnje da je osnovao navodnu kriminalnu skupinu koja je fiktivnim poslovima izvukla 98 milijuna kuna i utajila 22 milijuna kuna poreza Nobilo vjeruje da će u ovom slučaju uslijediti dugotrajna pravna bitka. Posebno stoga što tužiteljstvo tvrdi da bi Pripuz na slobodi mogao ponoviti nedjelo pa će ustrajati na istražnom zatvoru.



Sudac istrage za sada nije prihvatio prijedloge obrane da se Pripuzu odredi jamčevina te mjere opreza u obliku zabrane pristupa svjedocima i zabrane obavljanja djelatnosti s otpadom.

Uskok sumnja da je Petar Pripuz od početka 2012. do svibnja ove godine radi izvlačenja novca ustrojio “zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike”, među kojima je i njegov sin Ante te nekoliko direktore u više tvrtki za prikupljanje otpada.

“Vjerojatno je na terenu bilo nekih nepravilnosti, no mi u to ne ulazimo, a Petar Pripuz osim svog sina poznaje svega dva osumnjičenika. Sada je najveći problem što je to prilično velik postupak”, kazao je Nobilo. Dodao je da je u odnosu na Pripuza predloženo 37 svjedoka, dok je ukupan broj svjedoka u cijelom slučaju oko 130.

PRIPUZA SATIMA ISPITIVALI U BOLNIČKOM KREVETU: USKOK detaljno opisao kako je 13 osumnjičenih uzelo čak 120 milijuna kuna

‘Ne vidim poveznicu između Pripuza i tvrtki preko kojih se navodno izvlačio novac’

“Osim toga dokumentacija je ogromna i to će sigurno biti postupak koji će se razvlačiti godinama”, ocijenio je Nobilo, najavljujući žalbu na istražni zatvor za koju sumnja da će uroditi plodom.

Ipak, uvjeren je da unatoč opsežnom spisu Uskok nema poveznicu između Pripuza i tvrtki preko kojih se navodno izvlačio novac.

Osim za Pripuza i njegova sina Antu, koji je nedostupan pravosuđu, istražni zatvor u četvrtak kasno navečer određen je Mati Juričiću, Zdeslavu Rimcu, Jakši Michieli Tomić, Anti Ljubičiću, Vesni Knežević, Miri Ćurčić i Markici Bajiću.

Sa slobode se brane osumnjičeni Vjekoslav Knežević, Goran Paštar, Ivan Nakić i Stipe Buljubašić.