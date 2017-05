‘DUGO JE PRIJETIO DA ĆE TO UČINITI’: Muškarac aktivirao plinsku bocu, eksplozija zatresla cijelu zgradu

Poslijepodne je u Kostreni kod Rijeke, u zgradi u Ulici Ive Šodića na kućnom broju 6, odjeknula snažna eksplozija, a potom je iz jednog stana počeo kuljati dim.

Prema prvim informacijama, kako piše Novi list, jedan stariji muškarac, inače ukućan u tome stanu, ozlijeđen je prilikom eksplozije plinske boce.

“Stavio je dvije pive u džep prije nego što su ga odveli”

Ozlijeđeni muškarac bio je pri svijesti te je imao nekoliko opeklina po tijelu kada su na mjesto događaja stigli vatrogasci, policija i Hitna pomoć. Smjesta je prevezen u KBC Rijeka.

Navodno je, piše Novi list, bila riječ o eksploziji plinske boce od koje su izbijeni okviri prozora stana, a staklo se rasprsnulo desetak metara dalje te palo ispred ulaza u zgradu, ali i po cesti. Susjedi su zbog svega bili vrlo uznemireni, a neki su novinarima kazali kako je ozlijeđeni muškarac već neko vrijeme najavljivao da će aktiviratiplinsku bocu.



“Strašno je kako je to grunulo. Kako se to čulo. Skočili smo svi van. Drugi susjed je zvao policiju. Zvali smo i vatrogasce. Došli su stvarno jako brzo. Već za nekih tri do četiri minute. Supruga mu nije bila u stanu kad je to učinio. Govorio je već neko vrijeme da će to napraviti. Problem je kad popije. Stajao je kad je izašao iz zgrade. Čak je i dvije pive stavio u džep prije nego su ga odveli iz stana, ispričali su nam okupljeni stanari”, kazao je jedan od susjeda.