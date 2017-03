PRIJAVILI GA DORH-u JER JE NA FACEBOOKU PODRŽAO UBOJSTVO: ‘Jedan drotovski smrad manje, bravo mladiću’

Zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju DORH-u je iz Šibenika upućena kaznena prijava protiv 29-godišnjeg J.V. iz Ražina koji je javno, uz govor mržnje, podržao ubojstvo policijskog službenika u Čistoj Velikoj i počinitelja ubojstva Tina Šunjergu te poticao na počinjenje sličnih kaznenih djela.

Mladić je, kako se navodi u kaznenoj prijavi, napisao javno na Facebook profilu da podržava ubojstvo policajca te dalje u javnoj komunikaciji poticao i javno podržavao teško nasilje, piše Šibenski portal.

‘TO JE BIO OKIDAČ, MLADIĆ JE UZEO PIŠTOLJ I OPALIO’: Sudski vještak razotkrio što se vjerojatno krije iza monstruoznog zločina

Na svom Facebook profilu J.V. je napisao ‘Jedan drotovski smrad manje, bravo mladiću kapa do poda’ te ‘Nitko njega neće dirati, dignit ćemo Šibenik na noge i slat razglednice u zatvor, a mali kad to vidi možda će se osvijestiti pa i u zatvoru ih pokokati bar 2-3’. Kazneni zakon za javno poticanje na nasilje i mržnju predviđa kaznu zatvora do tri godine.