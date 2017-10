PRIJATELJ MU JE ZLOSTAVLJAO KĆER, ALI DORH JE ODLUČIO DRUGAČIJE: Procurile posljednje riječi očajnog Splićanina koji se raznio bombom

Split je u utorak navečer šokirala drama koja se odvijala na popularnoj plaži Kaštelet, na kojoj je 54-godišnji T.K. počinio samoubojstvo upotrijebivši dvije ručne bombe. Pregovori s policijom nisu urodili s plodom.

Čovjek koji se raznio bombom bio je tužan i ogorčen na hrvatski pravosudni sustav koji nije zaštitio njegovu kćer koju je spolno zlostavljao njegov obiteljski prijatelj. DORH je smatrao kako nije dokazana uporaba sile. Zbog svega navedenog nesretnom se muškarcu raspala obitelj, a on taj pritisak više nije mogao podnijeti.

Muškarac je policiju upozorio da ima bombe te da zamolio da evakuraju građane, ne želeći da itko drugi strada osim njega. Policija je ogradila prostor, pregovori su trajali satima, no muškarac je ipak odlučio počiniti samoubojstvo.

Odluka DORH-a uništila mu je obitelj

U medije su izašle njegove posljednje riječi. Jedan od zadnjih dijaloga vodio je s novinarom Slobodne Dalmacije kojeg je poznavao jer je ovaj više puta pisao o nesretnom događaju koji je uništio njegovu obitelj.



‘Znaš koliko te cijenim, koliko si za mene napravija, bojin se da će me ubiti’, odgovarao je čovjek na molbe da odustane.

‘Ja vas poštujem i ja sam hrvatski branitelj, neću nikome od vas nauditi. Nikome ne želim nauditi. Jeben ti državu, ovo je sve od ku…a’, vikao je rastrojeni muškarac. Nije htio da mu dovode ikoga od članova obitelji.

Raznio se u autu

U jednom momentu činilo se kako će muškarac ipak odustati od nauma, no potom se okrenuo i krenuo natrag prema autu s kojim je došao. Potom je novinara nazvao na mobitel.

‘Evo, sija san u auto, zapalija san španjulet. Aj, fala ti na svemu, svaka ti čast. Sad ću se raznijeti u autu’, posljednje su njegove riječi.

Spustio je slušalicu i raznio se.

Godinama patio zbog traume koju je proživjela kćer

Slobodna je 2012. objavila članak o pomorcu koji je na Općinskom sudu osuđen na četiri mjeseca zatvora, uvjetno na godinu dana, zato što je u dubokom uvjerenju da mu je silovao kćer oko 22 sata došao u stan svojeg nekadašnjeg prijatelja i mačetom mu udarao po vratima vičući ‘Pedofilčino jedna, otvori vrata, ubit ću te! Ljudi, živite u blizini pedofila!’

Sumnjičilo ga s eda je u kolovozu kolovozu 2009. nakon kupanja u jednom šatoru kod Omiša nad pomorčevom kćeri (tada 16) počinio spolni odnošaj zlouporabom položaja.

Čovjek, inače profesor, uz pristanak roditelja je odveo djevojčicu na kupanje. Zatim ju je doveo u šator, dirao je po intimnim dijelovima tijela te ejakulirao po djevojčici.

‘Moj slučaj sud je okončao vrlo brzo nepravomoćnom presudom, dok je u slučaju profesora, gdje je žrtva moja kći, održano samo jedno sudsko ročište i postupak je daleko od okončanja. Gledati moj “slučaj mačeta” izvan životnog i pravosudnog konteksta znači stigmatizirati mene kao roditelja i moju kćer kao žrtvu’, ispričao je.

‘Nema ovako nakaradnog pravosuđa kao što je naše’

‘Ja sam obišao cijeli svijet, ali mislim da nema ovako nakaradne države i pravosuđa kao što je naše. Kad sam devet mjeseci nakon tog nesretnog događaja konačno saznao za njega, otišao sam na ŽDO u Splitu prijaviti silovanje. Kada mi je zamjenica zadužena za slučaj rekla da tu nema silovanja, jer moja djevojčica tome monstrumu nije u šatoru rekla “ne!” i nije se uopće opirala dok joj je sve to radio, već sam bio toliko potresen da nisam znao gdje sam’, ispričao je tada.

Obiteljski je prijatelj doveo kćer kući kao da se ništa nije dogodilo.

Pitao je djevojčicu: Je li tako da nam je bilo dobro?

‘Ona mi je sve ispričala. Skoro me je infarkt udario! Učinio je to mojoj kćeri, koja mu je vjerovala i koja ga je poštovala. Djetetu za koje zna da boluje od osteomijelitisa, infekcija koštane srži, i to od svoje trinaeste godine. Sve je taj monstrum znao i to je ipak učinio.

Sjetio sam se i te večeri kad ju je doveo s kupanja u Omišu. Mala se na ljuljački u dvoru stisnula uz mater, a on je ostao kod nas na večeri i par puta djevojčici rekao: “Je li tako da nam je bilo dobro?”‘, ispričao je sad pokojni pomorac.