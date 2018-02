PREVARANT IZ BEOGRADA ZAVEO PA POKRAO ZAGREPČANINA: Prije nego li je postao kriminalac, Srđan Drakula je snimio video-spot

Iz kutijice s nakitom uzeo mu je uspomene sentimentalne vrijednosti – zlatnu narukvicu od tri vrste zlata, zlatni lančić s privjeskom u obliku križa, pleteni zlatni lančić te dva sata marki Raimond Weil i Tissot

Srđan Drakula (34) iz Beograda, internacionalni varalica rođen u Gospiću, prevario je i pokrao Gorana M. iz Zagreba. Njih dvojica upoznali su se 2013. godine na internetskoj stranici za upoznavanje Planet Romeo gdje je Srđan, pod nadimkom Yu Boy, kontaktirao Gorana M. čiji je nadimak bio Notorius_Zg.

Predstavio mu se kao Aleksandar Aco Đurković, a nakon druženja uživo, čak ga je i pokrao. Iz kutijice s nakitom uzeo mu je uspomene sentimentalne vrijednosti – zlatnu narukvicu od tri vrste zlata, zlatni lančić s privjeskom u obliku križa, pleteni zlatni lančić te dva sata marki Raimond Weil i Tissot, ukupne vrijednosti 12.000 kuna, piše Jutarnji.

Kako je sve počelo

“Rekao mi je da se zove Aco, da je iz Srbije i da je na privremenom radu u Hrvatskoj. Tvrdio mi je da je u Zagrebu unajmio stan s kolegom i da rade na dvije lokacije, u Zagrebu i Rijeci. Zamolio me 14. veljače 2013. da ga primim k sebi na nekoliko dana jer je njegovu kolegi u posjet došla žena. Nisam imao razloga sumnjati da je lopov. Nakon dva dana, rekao mi je da ide na svadbu u Beograd i da će se vratiti. No nije. Nekoliko dana kasnije, vidio sam da mi fale satovi iz ladice regala, a onda sam vidio da nema ni zlata. Preko interneta sam ga zamolio da mi vrati moje stvari te rekao da u stanu postoje brojni dokazi, pa i njegova jakna, da je bio kod mene. Znam da je glupo, ali tvrdio je da je po zanimanju pravnik i da radi za britansku tvrtku. Nije mi se činio kao osoba kojoj manjka novca jer je bio pun nakita, prstenja, ogrlica. Smatrao sam to pretjeranim kićenjem. Pretvarao se da je ležerna osoba, a ne kleptoman”, prepričavao je pokradeni Goran policiji.



Pravdao se kleptomanijom

Tada počinje sasvim bizarno zavlačenje putem internetskih poruka u kojima je Srđan molio Gorana da ga ne prijavi policiji, a krađu je pravdao kleptomanijom.

“Nisam taj nakit i satove uzeo od tebe da bih to prodao, nego da nosim to na sebi. Nazvat ću te i donijet ću ti nazad. To je neki vid kleptomanije”, rekao je Goranu, navodi Jutarnji.

Srđan je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u veljači 2013. godine odbacio optužbe kazavši: “Nisam kriv!”

Nedugo nakon što je Goran M. shvatio da je pokraden, u virtualnom svijetu osvanula je i stranica s Drakulinom fotografijom ispod koje je, umjesto imena, pisalo “OPREZ LOPOV”. A ubrzo je Goran otkrio da nije jedina Drakulina žrtva. Srđan je trenutačno u pritvoru u Remetincu gdje je premješten iz pulskog zatvora 1. siječnja ove godine, nakon što je ondje odgulio devet mjeseci zatvora zbog krađe.

Uspon na estradi

No bizarnostima ove cijele priče tu nije kraj. Drakuli, naime, ovo nije prvi put da puni medijske stupce. Svoj je uspon započeo u svijetu glazbe i estrade kad je, zajedno sa srpskom novinarkom Divnom, snimio video-spot pod nazivom “Ljubav s naslovne strane”.

Drakulini poznanici smatraju ga prevarantom koji vodi dvostruki život i pritom koristi lažna imena.

“Primi poziv na sud i vrati pare! Uglavnom po Zagrebu živi u stanovima pa pobjegne a da ne plati. Iz stana ukrade sve što stigne i onda to prodaje. Glumi uspješnog novinara i tvrdi da je dio beogradske elite…”, navodi se u brojnim komentarima ispod videouradaka i članaka u kojima se spominjao Drakula.