PRESUDA ZA SUDAR MIG-OVA NAD SLUNJEM: Piloti nisu krivi, prijetila im kazna do 12 godina zatvora

Dvojica pilota, satnik Igor Trošelj i natporučnik Marijan Kudlik oslobođeni su danas krivnje za sudar dvaju MIG-gova tijekom vojne vježbe, te ozljeđivanje Marije Klipe, žene koja je radila u polju nedaleko Plaškog.

Ova nesreća dogodila se 23. rujna 2010. godine, a proces na Općinskom sudu u Karlovcu bio je zatvoren za javnost.

Trošelj je bio vođa grupe MIG-ova

Danas je objavljena nepravomoćna presuda kojom je sudsko vijeće zaključilo da ni Trošelj ni Kudlik nisu krivi za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za što im je prijetila i kazna do 12 godina zatvora.

Optužnicom je Trošelju bilo stavljeno na teret da kao vođa grupe četiri borbena zrakoplova, te Kudlik kao dio tog tima, nisu upravljali prema Pravilniku o letenju zrakoplova i Pravilima o letenju Oružanih snaga. Zbog toga su, sumnjalo se doveli u opasnost život ljudi i imovinu većeg opsega.



Trošelja je navodno letio na način koji nije prije dogovoren i nije javljao manevre svojim pratiteljima. Manevar bez izvješćivanja istodobno je provodio i Kudlik iako nije vidio Trošelja. Zato je došlo do sudara u zraku i lansiranja rakete iz lansera desnog krila Kudlikova zrakoplova. Dijelovi te rakete ranili su Mariju Klipu koja je u polju nedaleko od kuće svoje majke Milke Šupice vadila krumpir. S otvorenim prijelomom lijeve nadlaktice susjed ju je odvezao u bolnicu u Ogulinu.

Loša obuka, loša komunikacija, loše vrijeme

Još tijekom istrage ovog slučaja na površinu su isplivale informacije o lošem sustavu obuke pilota i lošem tehničkom stanju zrakoplovstva. Tadašnji predsjednik istražnog povjerenstva pukovnik Goran Strmečki sudar aviona i greške pilota opravdavao je i lošim meteorološkim uvjetima.

Tijekom suđenja to su, međutim, potvrdili i vještaci. U njihovom zaključku, kako doznajemo, bilo je navedeno da je Trošelj doduše imao dovoljan broj sati naleta, no nije bio obučen za let u skupini od četiri aviona, niti je mogao biti vođa grupe. Ni Kudlik nije bio obučen za let u grupi u sastavu para, niti je imao zadovoljene uvijete da bude planiran u grupi od četiri aviona.

Vještaci su potvrdili i da je komunikacijska veza među zrakoplovima bila jako loša, a nisu bili ispunjeni ni meteorološki uvjeti za ovu vrstu letenja.

Kudilka i Trošelj su tog dana poletili iz baze u Puli, te letili do Slunja u sklopu ‘Glavnog obučnog događaja HRZ i PZO 2010./2011. Nakon sudara uspjeli su se katapultirati, pa su prošli s lakšim ozlijedama.