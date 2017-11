PREGAZIO DJEVOJKU PA POBJEGAO S MJESTA NESREĆE: Kad mu je na vrata pokucala policija glumio je da se ništa nije dogodilo

Vozač (40) koji je u ponedjeljak u 18.05 sati u Gundulićevoj ulici u Splitu oborio 17-godišnju pješakinju na pješačkom prijelazu uhićen je tri sata nakon što je pobjegao s mjesta nesreće, bez da je teško ozlijeđenoj djevojci pružio pomoć.

Policija ga je pronašla i uhitila u njegovu stanu, nije se opirao uhićenju i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo.

Kako živi nekoliko kilometara od mjesta nesreće koju je izazvao, morao je potrošiti najmanje od osam do deset minuta da dođe automobilom do svoje zgrade te je netko od građana najvjerojatnije zapisao njegovu registraciju, a i reakcija policije bila je brza i učinkovita, bez obzira što su s mjesta nesreće dolazile kontradiktorne informacije, pa čak i one da je počinitelj upravljao Renault Twingom.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, 40-godišnjak je ove godine već dva puta uhićen jer je kod sebe imao manju količinu ‘trave’. Nije poznato je li bio pod utjecajem za vrijeme nesreće. Djevojka je zadobila po život opasne ozljede. Hitna ju je odvezla na kirurški prijam u KBC Firule.

Vozač je noć proveo u policiji te je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći doveden pritvorskom nadzorniku, a tek jučer od 15 sati počelo je njegovo ispitivanje u Državnom odvjetništvu.

Kako stoji u Kaznenom zakonu RH, za nepružanje pomoći ozlijeđenoj osobi kod prometne nesreće koju sami izazovete kazna je do tri godine zatvora, a godinu dana je maksimalna kazna ako ne pružite pomoć ozlijeđenoj osobi pokraj koje prolazite iako nesreću niste izazvali.

Djevojka je ozlijeđena dok je izlazila iz Glazbene škole Josip Hatze. Na leđima je nosila violončelo, s obzirom na to da su polaznicima škole u tijeku pripreme za koncerte, pa dionice moraju vježbati i kod kuće na svom glazbalu.