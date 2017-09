DRAMA ZBOG POŽARA NA HVARU: Austrijska obitelj s trogodišnjim djetetom spašena sa zapaljene jahte

Tročlana austrijska obitelj s trogodišnjim djetetom uspješno je spašena u srijedu popodne u akvatoriju Brača i Hvara nakon što im je na jahti “Caro”, na kojoj su se nalazili, izbio požar u brodskom postrojenju, izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

O događaju je obaviješteno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukuture nakon čega je oko 17 sati krenula koordinirana spasilačka akcija u kojoj je sudjelovala tvrtka specijalizirana za komercijalno spašavanje osoba i plovila na moru “Sea Help”.

Koordinirana spasilačka akcija

“Odmah po dojavi MRCC Rijeka pokrenula je koordiniranu spasilačku akciju sa Lučkom kapetanijom Split, odnosno, nadležnom Lučkom ispostavom Milna, čiji su službenici isplovili prema dojavljenoj poziciji, kamo su istovremeno isplovili i djelatnici tvrtke SeaHelp, koji su tijekom trajanja spasilačke akcije bili u pripravnosti.

Na poziciji havarije službenici milnjanske Ispostave pristali su uz motornu jahtu dužine 16,30 metara na kojoj nije zamjećen otvoreni požar, već dim iz prostora brodskog postrojenja u kojemu se nalaze dva pogonska stroja. Evakuirali su neozlijeđenu tročlanu obitelj s dijetetom i u 18 sati ih prevezli u Milnu kamo je nedugo potom privezana i havarirana jahta”, navodi se u priopćenju.



Nema onečišćenja mora

Pregledom jahte na poziciji havarije službenici Lučke kapetanije Milna utvrdili su da je došlo do zapaljenja jednog od dva pogonska stroja, bez onečišćenja mora. Kako jahta nije primala more te je jedan pogonski stroj bio neoštećen, voditelju jahte “Caro” je dopušten ukrcaj te samostalna plovidba u pratnji brodice LI Milna do istoimene luke, gdje službenici Lučke ispostave Milna tijekom današnjeg dana obavljaju očevid o uzrocima havarije austrijske jahte.