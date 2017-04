POTRESNO SVJEDOČENJE MLADE SPORTAŠICE: ‘Trener me dirao, a onda tražio da o svemu šutim kako mu ne bih uništila karijeru’

Uznemirujuće trenutke seksualnog zlostavljanja od strane svog trenera, zbog čega joj je, kako tvrdi, uništen život, opisala je mlada sportašica koja i danas osjeća posljedice tih događaja s državnog natjecanja od prije nekoliko godina.

‘Krenuli smo na natjecanje automobilom. Trener, s kojim sam radila gotovo dvije godine, bio je s nama automobilu. Prije puta rekao nam je da će svatko imati svoju sobu, no na kraju nije bilo tako.

Bojala se da ne napravi krivi potez

Da sam znala da će se to dogoditi, ne bih ni išla na prvenstvo. Završili smo u apartmanu na dvije etaže. Kada sam tražila da spavam u prizemlju rekao mi je: ‘Što ćeš s njima spavati, mogli bi se nešto dogoditi. Bolje ti je sa mnom u sobi’. Naprije sam se tome protivila, no na kraju sam ipak odlučila ostati s njim u sobi, ali na svojoj strani kreveta. Cijelo vrijeme sam se bojala. Bilo me užasno strah da ne napravim neki krivi potez. Nisam znala kako će sve to završiti’, ispričala je mlada sportašica na sudu u postupku u kojem je od trenera tražila 75 tisuća kuna odštete.

Prisjetila se kako joj je prije natjecanja trener nudio alkoholno piće. ‘Nikada nisam pila, pa nisam željela ni tada, no on je inzistirao da popijem jedan jeger. Kad sam ga popila rekao je: ‘Ajde, ajde popij još jedan. Neću ništa reći tvojim roditeljima’, svjedočila je djevojka o trenucima prije nego što je s trenerom otišla u sobu. I dok se ona povukla na svoj kraj kreveta, on je legnuo na sredinu.



Bijeg od pohotnog trenera i poziv majci

U jednom trenutku počeo joj je masirati leđa. ‘Govorila sam mu da prestane, no on me uvjeravao da je to dobro i da ću se opustiti. Počeo je tada spuštati ruke niže. Rekao mi je da mi je ‘stražnjica kao bombončić’ i da nema celulita. Tada mi je zadigao spavaćicu i dirao me preko gaćica i grudnjaka. Ljubio me po ruci. Izmicala sam se. Rekla sam mu na kraju da mi je loše i da moram popiti vode, da nemam zraka. Iako mi je rekao da ima vode u sobi uspjela sam se spustiti u prizemlje. Probudila sam dečke koji su dolje spavali i rekla im što se dogodilo. No nitko mi nije vjerovao pa sam se vratila u sobu k treneru i legla na svoju stranu kreveta. On me nastavio dirati pa sam ponovno otrčala dolje i rekla svima da trener nije normalan, da je pedofila. Plakala sam, pa su mi na kraju povjerovali i pristali da ostanem spavati kod njih. Nazvala sam tada majku i rekla joj što se dogodilo. Iako je već bio jedan sat iza ponoći mama je rekla da će odmah doći po mene, no uvjerila sam ju da će me dečki iz kluba čuvati’, opisala je sportašica dramatične trenutke.

Suze prije važnog natjecanja

Idući dan prije natjecanja se zatvorila u kupaonicu u koju je u jednom trenutku trener upao bez kucanja. Pokušao ju je uvjeriti da ‘ono od sinoć ne shvati krivo’.

‘Rekao mi je da mu supruga radi u policiji i da bi se sve to moglo loše protumačiti. Nastavio mi je objašnjavati da je svoj uspjeh gradio godinama i da bi bilo šteta da sve to propadne. Na kraju me zagrlio i rekao da će sve biti u redu. Ja sam cijelo jutro plakala, a na natjecanju se nikako nisam mogla koncentirati. Osvojila sam ipak drugo mjesto. Nakon povratka kući moji su roditelji odmah podnijeli prijavu protiv trenera.

Bilo mi je tada 15 godina i teško sam se od toga oporavljala. I danas imam noćne more, a teško mi je o svemu tome pričati.

Uvrede, noćne more, loše ocjene

Čak sam željela napustiti školu jer su počele kružiti priče da sam sve to izmislila. Zato sam potražila pomoć psihijatra Na Facebooku su me još dugo zbog svega vrijeđali. Govorili su mi da sam debela zbog čega ni trener ne želi biti više sa mnom. Zato sam se zatvorila u sebe, a to se onda odrazilo i na mojim ocjenama’, svjedočila je mlada sportašica.

Njezin trener na sudu je događaje s natjecanja opisao sasvim drugačije. Prema njegovim riječima nije se bunila kad je završila s njim u sobi, a sama je tražila da ju izmasira jer su joj se leđa ukočila od vožnje.

‘Nikakav kontakt s njom nisam imao, jer sam cijelo vrijeme drijemao. Ona je sve to izmislila i to vjerojatno na nagovor oca kojeg nisam primio u izvršni odbor kluba. Žao mi je te djevojke jer očito igra igru kako to njezin otac želi’, rekao je trener koji je u međuvremenu pravomoćno osuđen zbog bludničenja nad djevojkom, a sada će joj zbog toga morati platiti i odštetu.