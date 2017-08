POTRESNI DETALJI STRAŠNE TRAGEDIJE: Četvorica prijatelja se vraćala s Joletovog koncerta pa krenuli na burek u Rijeku

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u rano ujutro u 3,40 sati poginuo je 23-godišnji mladić L. K., a još trojica prijatelja prevezena su u bolnicu. Oni su sletjeli automobilom u provaliju dubine oko 60 metara pod Ulicom Franje Račkoga na sjevernom ulazu u Rijeku.

Dvadesetogodišnji S. S., koji je teško ozlijeđen pri padu Corse u 60-metarsku provaliju, nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja sušačke bolnice, i pod stalnom je paskom liječnika koji kažu da se mladić polako oporavlja. Hospitaliziran je u šok-sobi, gdje se inače smještaju pacijenti kojima je ugrožen život, no izgleda da njegovo zdravstveno stanje ipak nije toliko ozbiljno, a prognoze su optimistične. Nakon nesreće su u sušačkoj bolnici zadržana na liječenju još dvojica mladića iz Podhuma, 26-godišnji D. F. i 17-godišnji D. R., no njihove su ozljede blaže naravi od onih mladića koji je u šok-sobi, mada su i ozljede 26-godišnjaka kvalificirane kao teške, piše Novi list.

Obdukcija nad tijelom smrtno stradalog 23-godišnjeg mladića potvrdila je pretpostavke da su uzrok njegove smrti višestruke teške ozljede. Nesretni mladić, koji je bio vozač Corse, ispao je iz auta što se isprevrtao sve do dna kanjona, prostora bivše Hartere.



Policijski očevid je pokazao da je do nesreće došlo zbog nepropisnog pretjecanja vozača Corse, preko pune crte, i prevelike brzine. Automobil se survao u provaliju nakon što je pretekao barem tri vozila. Nakon pretjecanja vozač prebrze Corse je, dok se izlaskom iz zavoja nalazio na lijevoj strani ceste, izgubio kontrolu nad vozilom. Došlo je do zanošenja automobila koji je nakon toga skrenuo udesno s kolnika, popeo se na nogostup i malo proširenje pa zabio u zaštitnu ogradu. No, ograda nije izdržala, Corsa ju je probila i završila u provaliji.

Corsa se prevrtala šezdesetak metara, među stablima, makijom i preko stijenja, dok se nije zaustavila na dnu, uz prostore nekadašnje Hartere. Automobil, smrskan do neprepoznatljivosti, na kraju se zaustavio na kamenom zidu. Vozač je preminuo na mjestu nesreće.

Kako piše Novi list, četvorica mladića su nastradala nakon što su bili su na koncertu Joleta u Čavlima, a onda ujutro odlučili otići na burek u Rijeku.