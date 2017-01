POTRESNA ISPOVIJEST OČEVIDACA UŽASA: ‘Žena je živa gorjela i zapomagala dok su vatrogasci gasili požar’

U požaru koji je izbio u četvrtak navečer oko 20 sati u Raštanima Gornjim kod Zadra izgorjela je 72-godišnja Zorka Mitrović. Vatra je zahvatila staju sa sijenom, a nakon gašenja požara u staji je pronađeno izgorjelo tijelo nesretne žene koje je prevezeno u bolnicu radi obdukcije.

Požar je izbio 15-ak minuta prije osam sati, mještani su reagirali i pozvali službe, ali za ženu je ipak bilo prekasno. Stigla je policija, Hitna pomoć, a vatrogasci su iz JVP Biograd došli sa tri vozila i šest djelatnika, te iz DVD Sv. Filip i Jakov sa još dva vozila i pet vatrogasaca.

Suprug preminule žene, 77-godišnji Dušan Mitrović, bespomoćno je obilazio goruću staju dok mu je žena živa gorjela unutra. Stigao je i sin. Potresne detalje ove tragedije ispričali su očevici za Zadarski.hr.

‘Da smo uletjeli i mi bismo izgorjeli’

“Jauci, zapomaganja, krici. Zavukla se jadna u sam kantun staje, vatra joj se približavala a mi nismo mogli kroz vatru da joj pomognemo. Živa je gorila. I to je trajalo… kao za neki dišpet je beskonačno trajalo. Ja sam, zapravo nas nekoliko, pokušavali nešto učiniti, dovlačili smo vodu, pokušavali vodom napraviti barem neki prolaz do nje. Uzaludno. Vatra je bila visoka, viša od dva metra. Da smo „uletjeli“ unutra bili bismo i mi izgorjeli”, rekao je Zadarskom neimenovani svjedok.



Kaže da se žena za tren našla doslovno u vatrenom okruženju iz kojeg nije mogla izaći.

‘Nisam spavao cijelu noć od šoka’

“Možete li zamisliti da su već vatrogasci bili došli i gasili požar, a ona je još bila živa i zapomagala. Jako je zapomagala, molila, vrištala od bolova. Slušaš to i ne možeš ništa, a sve se nadaš da će vatrogasci uspjeti… To je grozota koliko je to njezino zapomaganje trajalo, vidio sam ruku iz tog ćoška koju je stalno dizala očekujući da će je netko izbaviti… U životu sam se nagledao svačega, vidio krvi, nesreće, ali ovo… da ti ljudsko biće pred očima gori, da ga proždire vatra, a ti ne možeš ništa unatoč svim pokušajima… Nisam spavao cijelu noć od šoka”, dodao je.

Policijski očevid završen je u petak i utvrđeno je da se najvjerojatnije radi o nesretnom slučaju – žena je požar izazvala paleći svijeću ili šibicu.

Ona je inače često boravila u „crnoj kužini“ pokraj kuće, te neke svoje stvari držala i u staji gdje je bilo sijeno.