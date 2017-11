‘TONY ME NIJE NI NAZVAO’: Oglasio se potreseni sin čovjeka kojega je u Rovinju pregazio Cetinski

Adis Kevljanin, sin tragično stradalog Ibrahima Kevljanina (62) kojega je u petak oko 14 sati u Pustoj ulici u Rovinju automobilom pregazio Tony Cetinski, kaže da ga poznati pjevač još nije nazvao nakon nesreće.

Prema zasad službenoj verziji prometne nesreće, Kevljanin je ležao na kolniku kada je Cetinski, navodno ga ne videći, prešao automobilom preko njega. Obdukcijom će biti utvrđeno je li poginuli muškarac preminuo od posljedica prometne nesreće ili je već ranije ležao na kolniku.

“Prijatelji su mi ispričali što se dogodilo u petak”

No, sin smrtno stradalog Ibrahima kevljanina, kojeg su u Rovinju od milja zvali Braco, za sarajevski Dnevni avaz tvrdi da je čuo verziju događaja koja se razlikuje od one zasad službene.



“Za smrt oca sam čuo istu noć kada mi je otac Ibrahim poginuo. Iz Rovinja su me nazvali prijatelji i sve mi ispričali do u detalja da ga je pregazio pjevač Tony Cetinski. Poslije toga počeli su mi se javljati drugi prijatelji koji su mi ispričali što se sve dogodilo tog kobnog petka oko 14 sati. Oni su mi kazali da je Tony udario Ibrahima dok je on stajao na cesti, a ne ležao kako pojedinci žele prikazati. Tony je u Rovinju poznat po brzoj vožnji, a na YouTubeu ima i jedan video gdje on juri istom ulicom u kojoj je ubio moga oca. Ja sam vozio tom kobnom ulicom, odlično je poznajem i znam da uvijek moram njome oprezno voziti, mic po mic, jer uvijek netko prolazi, posebno brojni turisti”, kazao je Adis koji je, kao i otac, porijekom iz Kozarca u BiH, a već 17 godina živi u Innsbrucku u Austriji.

“Cetinski me još nije nazvao, a ni njegovi odvjetnici”

Požalio se i da ga nakon nesreće Cetinski nije nazvao, kao niti njegovi odvjetnici.

“Da je kakav čovjek okrenuo bi moj broj, izrazio mi sućut zbog ove tragedije. Nije se ni udostojio da mi se javi”, kazao je Kevljanin za Dnevni avaz dodavši kako je teški srčani bolesnik i da mu se nakon vijesti o pogibiji oca zdravstveno stanje pogoršalo.

On je dvadeset godina s ocem živio u Rovinju,a prije nekoliko godina u prometnoj je nesreći izgubio brata Harisa.

“Haris je poginuo prije nekoliko godina. Tata Ibrahim se odao alkoholu nakon njegove smrti, ali je bio omiljen u Rovinju. Zadnji puta sreli smo se u kolovozu kada smo sjedili skupa u jednom kafiću. Još ne mogu vjerovati da je tada posljednji puta vidio svoje dvije unuke, moje kćeri, Dijanu i Dejlu”, kazao je Kevljanin.

Bivša žena i nakon razvoda brinula o Ibrahimu

Nakon razvoda od njegovog oca, majka je – priča Adis Kevljanin – ostala živjeti u jednom selu pored Rovinja brinući i dalje o svome bivšem suprugu.

“Uvijek je gledala da moj otac ima što za jesti i brinula se o njemu. Plaćala mu je račune, ali ne bih volio da sada ona ima posljedice zbog takve pomoći sa sadašnjim mužem, koji je također fin čovjek”, kazao je Adis dodavši da je u njegovom ocu brinula i susjeda Ruža.

Sahrana njegovog oca bit će u srijedu u Rovinju.

