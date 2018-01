POSJEKAO ČAK 257 STABALA LIJESKE I ORAHA PA SE NA SUDU BRANIO: ‘Čistio sam šumu pa sam to slučajno posjekao’

Iako ga se tereti za krađu drva, 60-godišnjak oputžbe odbacuje

60-godišnjeg Antuna (60) iz Malih Grabičana u općini Sokolovac kod Koprivnice optužnica tereti da je tijekom dva mjeseca u proljeće 2016. porušio čak 257 stabla lijeske i oraha u susjednom naselju Botinovac.

Vrijednost stabala je neutvrđena, a šuma je u vlasništvu Branke iz Baške u Srbiji i Zdravka iz Velike Bune kod Turopolja, piše Podravski.hr.

Međutim. 60-godišnjak, opovrgava optužbe Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici o tome da je drvo ukrao te tvrdi da kako je on to učinio nehotice. Njegov odvjetnik tako je na sudu tvrdio da je okrivljenik odradio posao čišćenja zapuštenog nasada lijeske i oraha koje nitko nije čistio 20 godina i navodi da bi to mogao posvjedočiti svjedok Štef.



Sutkinja Vesna Piškorec Kuzmić okrivljeniku i njegovoj obrani nije povjerovala pa je cijeli slučaj proslijeđen Županijskom sudu u Varaždinu.

Podravski.hr navodi i kako je ovo ujedno i drugi ovakav slučaj u samo mjesec dana na istom području. Drvodjelac iz Kloštra Vojakovačkog, križevačkog naselja nedaleko od Malih Grabičana i Botinovca, teretilo se da je porušio šumu koja je pripadala osobi koja stanuje u Srbiji. No, prema njegovim tvrdnjama, s njome je sklopio kupoprodajni ugovor i sporna je šuma zapravo bila njegova, samo što u trenutku ispitivanja to nije mogao dokazati.