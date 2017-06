POREČKI SUPRUŽNICI IZ PAKLA IDU U ZATVOR: Radnicu u svome lokalu su tukli, mučili, polijevali kiselinom i držali u ropstvu

Na Općinskom sudu u Puli danas su izrečene nepravomoćne presude supružnicima Vjeranu i Vanesi Šalov iz Poreča, osuđenima zbog mučenja i ozljeđivanja djelatnice u svome ugostiteljskom objektu koju su držali u ropskom odnosu.

Vjeran Šalov je nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora, a njegova supruga na tri godine zatvora. Njih se teretilo da su od rujna 2015. do srpnja 2016. godine psihički i fizički mučili 43-godišnju M. M. iz Slavonskog Broda te joj protupravno oduzeli slobodu okrutno se iživljavajući nad njom i nanoseći joj teške ozljede.

Zalijevali je solnom kiselinom i ubadali nožem

Supružnici su joj prijetili da ih ne smije napustiti, a među ostalim joj navlačili vrećicu na glavu i gušili je. U optužnici također stoji kako je Vanesa Šalov prolila solnu kiselinu po leđima M.M. te joj gasila opuške cigareta na tijelu i oštricom noža ubadala ju lijevo bedro i stražnjicu. Potom bi je, isprebijanu, krvavu i u masnicama zaključavali u sobu ili spremište te ju ondje držali i po pet, šest dana bez jela i pića, pišu 24 sata. A prije nego što je 17. srpnja prošle godine uspjela pobjeći, Vjeran Šalov ju je šakama izudarao po glavi i licu, slomio joj čeljust, izbio zube te jagodičnu i nosnu kost.



Nesretna žena je supružnike upoznala u rujnu 2014. u Ninu u njihovom tamošnjem ugostiteljskom objektu. Ponudili su joj posao konobarice u kafiću za mjesečnu plaću od 3500 kuna. U proljeće 2015. otišla je raditi u restoran Stari Jadran u Sabunikama. Vjeran, Vanesa i ona su radili u kuhinji, dok je njezin sin radio kao konobar zajedno s Vjeranovim bratom. Šalovljevi su se u početku lijepo ponašali prema njoj, a tako je bilo sve do kolovoza 2015., kada su saznali da njezin sin i Vjeranov brat kradu novac.

Radila je kod njih da otplati sinovljev dug

Smatrajući je odgovornom zbog onoga što je učinio njezin sin, šalov ju je tada pvi puta ošamario, a ona je potom odlučila odraditi sinovljev dug. Nakon sezone u Sabunikama u rujnu 2015. godine skupa sa Šalovljevima i njihovo troje djece otišla je u Poreč. Tamo nije s njima dogovorila nikakvu plaću, već da radi samo za smještaj i hranu. Zaposlili su je u restoranu Franšiza, a svi su stanovali u sitoj zgradi dva kata iznad. Ona je, pišu 24 sata, u međuvremenu izgubila kontakt sa sinom.

Slavonkin mobitel svi skupa su, prema dogovoru, koristili u restoranu za dostavu, no Šalovljevi su joj ubrzo oduzeli mobitel. U međuvremenu su saznali da je Slavonkin sin u Zagrebu, te su otišli po njega. Kada je stigao u Poreč, Slavonka je sa sinom unajmila stan, no i dalje je radila bez plaće, a sin se zaposlio na građevini. Uz Vanesinu nazočnost otvorila je profil na Facebooku te od sestre, koja radi na stranom brodu, tražila da joj pošalje novac.

Ova joj je poslala 1000 dolara, a Slavonka je tim novcem platila stanarinu te Šalovljevima dala 2000 kuna za troškove koje su imali odlazeći po njezinog sina u Zagreb.

Pakao je počeo kada je njezina sestra nazvala Šalove

No, njezin sin je uskoro dobio otkaz i vratio se u Zagreb, a Šalovljevi su je pozvali da dođe živjeti k njima. Vanesa šalov ju je uvjeravala da roditelje i sestre ne žele čuti za nju. Radila je po cijele dane kao pomoćna radnica u kuhinji i konobarica, a dostavljala je i naručenu hranu u Poreču. pakao ej počeo kada je jednoga dana zamolila jednu ženu da joj posudi mobitel kako bi nazvala sestru. Sestri je rekla da nazove Šalove i kaže im da mora hitno kući u Slavoniju. Ova je to učinila, a zatim je po nju počeo pakao.

Vjeran joj je stavio plastičnu vreću na glavu i skupa sa suprugom počeo ju gušiti. Potom je uzeo veliki kuhinjski nož i posjekao nesretnu ženu po prsima i ramenu. U vremenu koje je uslijedilo, nakon svakog poziva nekoga od njezine obitelji, Vjeran bi na zahtjev svoje supruge tukao nesretnicu. Krivili su je da su zbog nje morali doći u Poreč te joj rekli da im duguje oko 10 tisuća eura koje je ukrao njezin sin.

“Zakljkučavali su me u skladište na pet-šest dana”

Batine su bile svakodnevne. Šalov ju je udarao šakama po licu i rebrima. Često joj je tekla krv iz arkade, iz nosa i usta. U studenom 2015. Vanesa Šalov je uzela škare i odsjekla joj je kosu koju je imala svezanu u rep. Drugi put ju je je natjerala da se sama ošiša, pišu 24 sata.

Istog mjeseca, dok je žena prala suđe, Vanesa joj po leđima prolila solnu kiselinu od čega su joj ostali ožiljci.

“Vanesa mi nije dopustila da skinem odjeću i da se operem”, ispričala je Slavonka u iskazu policiji i sudu.

Opisala je i situaciju kada je Vanesa Šalov iz čista mira rekla suprugu da je istuče, nakon čega joj je on zadao nekoliko udaraca u predjelu glave, nosa i brade.

“Nekoliko mjeseci prije Uskrsa zaključali su me u njihovu sobu dva dana, a znali su me zaključati i u skladište, odnosno u ostavi gdje sam spavala na podu i po pet, šest dana. Puštali su me samo na toalet, nisu mi davali ni hrane ni vode”, kazala je također u svome iskazu.

