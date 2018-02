POMAHNITALI NIJEMAC IZBO SUSJEDA: Prvo je ubio psa, a onda je susjeda našao u poljskom WC-u i izbo ga

Fränkel je susjedu kojeg je izbo više puta nenajavljeno ulazio u dvorište. Susjed mu je rekao da to više ne radi i da mu ne dolazi u dvorište. Fränkel nije poslušao i jučer je opet došao u dvorište. Našao je susjeda u poljskom WC-u i izbo ga.

Nakon što se 31-godišnji Nijemac Danny Fränkel prije nekoliko godina doselio iz Leipziga u jedno selo kraj Požege, šokirao je mještane najprije ubivši psa, a zatim je u petak izbo jednog susjeda. Stanovnici sela Jezero i Stojčinovac su u šoku, piše 24 sata.

‘Mi smo ga nudili kavom, a sada je ovo učinio’

‘Šokirani smo. Mogao je i nas napasti, a nudili smo ga kavom kad nam je dolazio u kuće. On je osobenjak i pomalo čudan, a kakav bi mogao i biti kad je iz Njemačke došao pješice prije nekoliko godina?! Svi idu u Njemačku, a on došao u ovu zapizdinu’, kaže Nenad Milić iz Stojčinovca, čijeg je psa Fränkel ubio prošlog tjedna. Naime, Fränkel je pješice prešao 10.000 kilometara i iz Njemačke je preko Grčke došao do Hrvatske, gdje je u selu Jezero kupio kuću i imanje i bavio se poljoprivredom. Kad je Fränkel rekao Miliću nešto o tome da mu je ‘pas sada dobro’, požurio je kući gdje je psa pronašao u krvi.

Pustili ga nakon ubojstva psa, a onda je izbo susjeda

Pas je uskoro uginuo, a Milić je pozvao policiju, no oni su s Fränkelom obavili razgovor i zatim ga pustili. Nakon toga je izbo susjeda s kojim se prethodno sukobio, no policija ne otkriva detalje jer je istraga još u tijeku. Muškarac kojeg je Nijemac izbo sada se nalazi na bolnici i u stabilnom je stanju, a njegove ozljede nisu opasne po život, poručili su liječnici iz požeške bolnice. ‘Fränkel je susjedu kojeg je izbo više puta nenajavljeno ulazio u dvorište. Susjed mu je rekao da to više ne radi i da mu ne dolazi u dvorište. Fränkel nije poslušao i jučer je opet došao u dvorište. Našao je susjeda u poljskom WC-u i izbo ga’, ispričala je za 24 sata Katica Grgurić iz sela Jezero.