POMAHNITALI AMER PRIJETIO I NASRNUO NA POLICAJCE: ‘Ne možeš me zatvoriti. Ja sam musliman i poklat ću ti cijelu obitelj!’

Policajce se ne smije sprječavati u radu, toga svi moraju biti svjesni, naglašeno je u ovoj presudi

Zbog ozbiljnih prijetnji policajcima u Krapini osuđen je 32-godišnji Amer K., državljan BiH. Presudu mu je izrekao Općinski sud u Zlataru osudivši ga na godinu dana zatvora uvjetno na četiri godine.

On je, nakon što ga je jedan policajac legitimitao 3. prosinca 2015. godine počeo vikati na njega i kolegu. U idućem trenutku i fizički je nasrnuo na njega. Zbog toga su ga policajci priveli u postaju no 32-godišnjak nije prestao s divljanjem.

Evo što je poručio policajcima

Zaprijetio je šefu smjene u policijskoj postaji: ‘Znaš ti tko sam ja, ja sam musliman, reci mi adresu, doći ću ti doma i poklat ću ti čitavu obitelj’. Ni nakon što je proveo noć iza rešetaka nije se smirio, već je policajcu još nekoliko puta ponovio: ‘Ti mene ne možeš zatvoriti, ako me zatvoriš poubijat ću ti obitelj’. Zbog tih svojih riječi zaradio je prijavu za prijetnje, te je na kraju i osuđen zbog toga.



Doduše, na sudu se pravdao, da su policajci sve to izazvali. Naime, dok je tog dana prelazio cestu u Krapini umalo su ga oborili službenim kombijem.

‘Ja sam taj dan prelazio cestu na zebri, a oni su me policijskim kombijem skoro zgazili. Pobjegao sam da me ne udare. No, oni su se zaustavili i tražili osobnu iskaznicu. Nisam je imao kod sebe pa sam im rekao da odu sa mnom do kuće da ju uzmem. Počeli su moje ime provjeravati preko radio-veze, a ja sam ih snimao mobitelom. Jedan mi ga je pokušao oduzeti, no ja sam ga odgurnuo. Odmah je zvao postaju i prijavio napad. No kada su me odveli u postaju šef smjene nasrnuo je na mene. Iz čista mira. Stvarno ne znam zašto me želio tući. Kolege su mu govorili da me ostavi na miru. Ja sam mu samo rekao da i on ima kod kuće djecu i da sigurno ne bi volio da ih netko tuče. Zapravo uopće nisam znao ima li djecu”, pravdao se Amer K.

Sve svalio na gemište

Priznao je na sudu da je te večeri popio 20-ak gemišta. Osjećao se pijan i to poprilično. ‘Još sam čuo šefa smjene kako govori za sebe da je četnik i da sve nas muslimane treba ubiti. Moja supruga je inače katolkinja, imamo puno prijatelja’, rekao je 32-godišnjak koji je tek naknadno shvatio da su ga policajci tog dana zaustavili jer su sumnjali da je počinio krađu iz obližnjeg Konzuma.

Policajci su pak na sudu ponudili drugačiju verziju događaja, upravo onakvu kakva je opisana u optužnici protiv Amera K. Šef smjene posvjedočio je da je privedenog 32-godišnjaka promatrao putem video-nadzora te je vidio da si je u ćeliji trgao jaknu. Kasnije će tvrditi da su mu je uništili policajci, u što sud nije povjerovao.

‘Policijskim službenicima koji rade svoj posao ne smije se prijetiti, zato je okrivljenik zbog onog što je učinio kažnjen’, navedeno je u presudi na koju Amer K. još ima pravo uložiti žalbu.