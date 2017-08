POLJSKI MEDIJI BRUJE O BRUTALNOM UBOJSTVU POLJAKINJE KOD ZADRA: Uočili su jednu sumnjivu nelogičnost

Još se ne zna motiv ubojstva 39-godišnje Poljakinje Jolante Magdalene Adamczuk, čije je tijelo pronađeno 6. lipnja u moru između Ugljana i Ošljaka, a za što se sumnjiči njezin 52-godišnji partner i sunarodnjak Pawel Pawlak s kojim je u trenutku tragedije bila na gliseru.

Pawlaku je tužiteljtsvo u Zadru odredilo jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je tijekom plovidbe na gliseru u kanalu između otoka Ošljaka i mjesta Kali na otoku Ugljanu svojoj sunarodnjakinji zadao više udaraca po tijelu i glavi, te u predjelu lica. Pretpostavlja se da je ona potom pala u more i utopila se. Njezino tijelo je nakon obdukcije u zadarskoj bolnici prevezeno u poljski Lublin, gdje je i sahranjena, piše Zadarski.hr.

Potajno živjeli zajedno iako su oboje bili nevjenčani

Poduzetnik Pawlak, vlasnik solarija u Lublinu u kojem je Jolanta radila kao recepcionerka, niječe da je počinio ubojstvo, iako dosadašnji dokazi upućuju na to.



“Još se uvijek provode izvidi i traje istraga o svim relevantnim činjenicama vezanim uz slučaj. Po završetku istrage donijet će se odluka hoće li slučaj preuzeti tužiteljstvo u Poljskoj sukladno Međunarodnim konvencijama. Zasad se ništa više od toga ne može kazati”, kazao je županijski državni odvjetnik Radovan Marjanović.

Pawlak, naime, tvrdi da je Jolantina smrt bila splet nesretnih okolnosti u kombinaciji s njenim teškim zdravstvenim stanjem.

“Njih dvoje su potajno živjeli zajedno u stanu u Lublinu, no to su tajili od drugih. Zbog čega, ne znam, no nijedno od njih nije bilo u braku. Magda je radila u Pawelovom solariju, no nisam je dugo vidjela. Šokirala sam se kada sam čula što se dogodilo. Ovdje nikome nije jasno što se zbilo. Svi smo konsternirani”, izjavila je jednim poljskim novinama prijateljica stradale Poljakinje.

“Tko nosi medicinsku dokumentaciju na brod?!”

O ovom ubojstvu bruje svi poljski mediji, ističući kako je čudno što je na brodu na kojem se dogodila tragedija pronađena njezina medicinska dokumentacija.

“Tko na brod nosi dokumente koji predstavljaju dokaz mentalne bolesti”, pitaju se u Lublinskom kurieru, dnevniku koji izlazi u gradu odakle su Pawlak i njegova pokojna partnerica.

Time aludiraju na eventualno podmetanje dokaza, a usto podsjećaju da je Pawlak otprije poznat po umiješanosti u aferu potkupljivanja bivšeg šefa policije.

“Materijali su stigli do nas, no mi zasad ne moramo fizički djelovati, čekamo dok se ne donese odluka”, kazao je glasnogovornik tužiteljstva u Varšavi Łukasz Łapczyński.

Doznaje se da je Pawlak, prije nego što mu se Jolanta pridružila na ljetovanju na Jadanu, desetak dana gliserom plovio na području Šibenika i Zadra te obavljao popravke na plovilu i koristio apartman u Biogradu.