POLICIJSKA AKCIJA NA PARKIRALIŠTU MCDONALD’SA U ZAGREBU: Ogradili dva vozila, otkriveno zbog čega

Zagrebačka policija sinoć je ogradila dva vozila na parkiralištu McDonald’sa u zagrebačkom naselju Kruge.

Navodno su to učinili zbog bijelog kamiona koji je ukraden jednoj zagrebačkoj tvrtki, neslužbeno doznaje Večernji.

Do krađe je došlo u nedjelju oko 18 sati, no počinitelji su vrlo brzo uhićeni.

“U večernjim satima došlo je do krađe tog vozila. Uz pomoć GPS nadzora i koordinacije s policijom vozilo je vrlo brzo pronađeno. I počinitelji su uhvaćeni. Ništa nije otuđeno. U kombiju je u to vrijeme bila vrijedna oprema, ali srećom ništa nije otuđeno. Ne znamo tko su počinitelji, policija nam to nije otkrila”, rekla je za Večernji odgovorna osoba oštećene zagrebačke tvrtke.