TKO JE FATALNA NUŠA (21), DJEVOJKA KOJA JE UBILA SVIMA OMILJENOG BAJKERA: ‘Imala je suicidalne misli, a policiji je rekla da ga je ubila u samoobrani’

Nakon smrti 30-godišnjeg Nikole Tureka, bajkera iz Varaždina, kojeg je nožem usmrtila bivša 21-godišnja djevojka, cure detalji o problematičnom ponašanju Nuše Bunić koja ga je usmrtila.

Podsjetimo, do ubojstva je došlo nakon što ga je 21-godišnjakinja u noći sa srijede na četvrtak navodno izmamila iz kuće prijetivši samoubojstvom. Nakon verbalnog i fizičkog sukoba djevojka ga je ubola nožem u vrat. Liječnici su se 48 sati borili za njegov život, no Nikola je preminuo u noći s petka na subotu.

CURE DETALJI O UBOJSTVU BAJKERA KOJEG JE ZAKLALA BIVŠA: Što se događalo u Seatu nakon što ga je ubola?

Policiji rekla da ga je ubila u samoobrani

Nikola i Nuša bili su u ljubavnoj vezi koju su prekinuli prije godinu i pol dana. Od tada je Nikola pokušao ostati u prijateljskim odnosima s bivšom, koja ga je, kako kažu njegovi prijatelji i poznanici, često uznemiravala. Ipak je htio ostati s njom u kontaktu jer je znao da djevojka ima problema pa se brinuo za njezinu sigurnost. Kada je prohodao s drugom djevojkom, i njoj je Nuša često dosađivala.



Nuša se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru kako ne bi utjecala na svjedoke i ponovila kazneno djelo. Policiji je rekla da je bivšeg ubila u samoobrani, a ranije je navodno podnijela kaznenu prijavu protiv njega jer ju je pokušao silovati.

Nuša je još od djetinjstva pokazivala probleme u ponašanju. Sve je počelo još u osnovnoj školi. Njezini školski kolege rekli su za Jutarnji list kako je kao tinejdžerica doznala da je posvojena te da roditelji s kojima je živjela nisu njezini biološki roditelji.

Problemi u ponašanju i tijekom školovanja

Problematično ponašanje primijećeno je i u njezinoj nezainteresiranosti za nastavu tijekom osnovne i srednje škole, a u 4. razredu srednje škole navodno je dosta vremena provela u bolnici. Imala je suicidalne misli, a kolege iz razreda primijetili su i ozljede na njezinim rukama. Pretpostavljaju da se radi o samoozljeđivanju.

U Nikolu je bila jako zaljubljena, a pokazivala je i znakove posesivnosti i ljubomore. Nakon prekida on je strahovao za njezinu sigurnost pa je pokušavao ostati u prijateljskim odnosima. U noći kad ga je ubila navodno ga je nazvala i rekla mu da dođe jer će počiniti samoubojstvo. Izvukla je nož dok je vozio te mu zadala ubod u lijevu stranu vrata. Pogodila je karotidu te je Nikola počeo obilno krvariti. Ona je zatim pobjegla iz automobila i ostavila ga tako ranjenog. Nikola se uspio odvesti do Kumičićeve ulice, gdje ga je pronašao prolaznik koji je pozvao pomoć. Hitno je operiran, borba za život trajala je dva dana, no nije mu bilo spasa. Izgubio je previše krvi i preminuo u noći s petka na subotu.

Sprovod će se održati sutra u 14 sati na groblju u Varaždinu.