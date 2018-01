POLICIJA ZNA TKO JE PUCAO NA MUNJU (26): Na isptivanje priveden mladić s kojim se ranije posvađao

Policija za pokušaj ubojstva Splićanina sumnjiči mladića s kojim se Munja ranije svađao

Danas poslijepodne, u 18 sati, pred splitskim Županijskim državnim odvjetništvom započelo je ispitivanje A.O. (21), kojeg je policija prijavila zbog pokušaja ubojstva Mihe Francheschija zvanog Munja, piše 24 sata.

Munja je iz splitskog KBC-a nedavno pušten na kućnu njegu nakon što je prošlog ponedjeljaka ranjen u noge ispred svoje kuće na Škrapama u Splitu.



Prijavljeni mladić prošle godine pucao po Splitu zbog svađe u prometu

Streljivo mu je okrznulo jednu nogu te završilo u potkoljenici druge, no do dolaska u bolnicu Miho je sam nekako izvadio metak i bacio ga u zahodsku školjku. Tako su policiji ostale tek tri čahure pronađene na ulici. Iako je policija neko vrijeme tapkala u mraku, kako piše spomenuti portal, sumnja je vrlo brzo pala na A.O., djelomično zbog iskaza stanara (hici su odjeknuli mirnim kvartom oko devet sati ujutro), a djelomično zahvaljujući ranijim spoznajama istražitelja o svađi dvojice mladića.

Prijavljeni mladić već je imao posla s policijom, a dosad je već pokazao i da mu obračuni vatrenim oružjem nisu strani.

Naime, on je u svibnju prošle godine već pucao, i to zbog sukoba u prometu. Njegov otac i K. Č. imali su “neslaganja” u prometu, no sve je završilo na verbalnom prepucavanju. To nije bilo dovoljno, smatrao je A.O. koji se s ocem dovezao sat vremena kasnije do Karlovačke ulice gdje je pronašao K.Č. Još jednom je provjerio s ocem jeli u pitanju baš taj mladić, kazali su tada očevici, i potom pucao u noge K.Č., pogodivši ga u list. Prijavljen je za općeopasnu radnju.

Ranije se posvađali

Posla s policijom odavno ima i propucani Munja.

Posljednje tri godine i pol godine policija traga za njim jer je, tad 22-godišnji Francheschi pobjegao 13. kolovoza 2014. iz prostorija splitske Druge policijske postaje na Bačvicama.

U prosincu 2010. godine, Munja je također imao posla s policijom kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda aktualnog Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete. Nakon krađe, počeli su ispaljivati rakete u zrak, a to je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna. Do tada je već bio prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje.