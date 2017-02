POLICIJA VEĆ IMA OSUMNJIČENOG ZA BARBARSKI NAPAD NA LGBT PARTI? ‘Pijani čovjek vikao je da pedere treba potamaniti’

Otkako je u noći sa subote na nedjelju u zagrebački klub Super Super tijekom tematskog LGBT partija bačen suzavac, policija istražuje tko je počinitelj koji je počinio to kazneno djelo oko 3:30 sati ujutro.

BAČEN SUZAVAC NA ZAGREBAČKI LGBT KLUB: Ljudi u panici bježali kroz prozore, intervenirali Hitna i policija, ima i ozlijeđenih

AFP O BARBARSKOM NAPADU U ZAGREBU: ‘Hrvatsko društvo je pod jakim utjecajem Crkve’

Jutarnjem se javio muškarac koji je u nedjelju oko 6 sati ujutro napadnut ispred istog tog kluba. On tvrdi kako ga je napao muškarac kojeg je ranije tijekom noći primijetio pijanog, a ubrzo je isti napao njega i društvo, vičući kako ‘sve pedere treba potamaniti’.



‘Vikao je da sve pedere treba potamaniti’

‘Dobio sam udarac šakom u glavu. S obzirom na veliki gay party, klub je bio dupkom pun. Otišao sam sa svojim društvom, a pri zatvaranju, na izlasku, bilo je točno 6.10 sati, kad je već bio ‘fajrunt’ napao me čovjek kojeg sam primijetio sat vremena prije toga unutra, pijanog, samog. Kod izlaska sam ga vidio na vratima. Stajao je sa zaštitarom. Nekoliko minuta kasnije njega je jednostavno “prebacilo”, sjurio se niz stepenice s vanjske strane i napao moje društvo, dvoje odgurnuo, a mene udario vičući kako sve pedere treba potamaniti. Nekoliko trenutaka iza toga je došao zaštitar, koji je do tada to gledao, doviknuo ‘sorry’ i ovoga pod ruku odveo u auto.

Kasnije sam posredno dobio poruku od vlasnika kluba da mu je žao, ali da tog čovjeka namjerno nisu puštali unutra zbog pijanstva. Napominjem, on je bio unutra, očito prijatelj nekog od čuvara’, rekao je oštećeni koji je odlučio prijavili policiji što mu se dogodilo.

Opis njegovog napadača odgovara opisu čovjeka koji je bacio suzavac

‘Nisam sklon aktivizmu, barem ne onom kakav je prisutan kod nas, ali ću danas otići dati izjavu na ‘pravo’ mjesto. Bio sam u VIII policijskoj postaji na Trnju. Sa mnom je razgovarala jedna inspektorica i ja sam joj opisao počinitelja. Prema razgovoru zaključio sam da taj opis odgovara i jednom od počinitelja od ove nedjelje, a posebno neki dijelovi odjeće. Osobno, ne mislim da se radilo o nekom tko ima nešto protiv osoba istospolne orijentacije, već mi se prije čini da se ovdje radi o sukobu između klubova’, rekao je.

Prije otprilike godinu dana Krešo L. iz Gjure bacio je suzavac u konkurentskom klubu Taboo.

‘Ljudi su se nagutali dima, ali srećom nije bilo ozlijeđenih… Povod za to je bio sukob između ta dva dotadašnja partnera, a Krešo L. se putem Facebooka ispričao. Ne bi bilo čudno da je netko od konkurenata platio 100€ grupi huligana da tamo odu i to naprave, tim više što se zna da se na ulazu u SuperSuper ne pregledava’, rekao je napadnuti muškarac koji je napadnut u klubu Super Super 29. siječnja, piše Jutarnji.