OBJAVLJENI JEZIVI PODACI: Seksualno zlostavljanje djece u velikom porastu, otkriveni najgnjusniji trikovi predatora

Pedofili uz pomoć danas dostupne tehnologije mnogo lakše dolaze do svojih žrtava. Hrvatska je policija, piše Glas Slavonije, samo u prošloj godini zabilježila povećanje kaznenih djela spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece. U odnosu na godinu prije, porast je bio za više od 35 posto.

Prošle je godine policija evidentirala 638 kaznenih djela spolnog zlostavljanja djece.

HRABRA MAJKA RAZOTKRILA PEDOFILA, SLAO JOJ ODURNE PORUKE: ‘Reci mi kakve gaćice imaš…’

U ZAGREBU PAO GNJUSNI PEDOFIL S FACEBOOKA: Glumio 15-godišnjaka i tražio djevojčicu da se za njega slika gola



Pornografsje predstave s djecom

Prema podacima MUP-a, 2016. je godine prijavljeno 210 spolnih zlouoraba djece mlađe od 15 godina. Zabilježeno je 207 slučajeva u kojima se djecu iskorištavalo za pornografiju, a 110 slučajeva je bilo u kojima se djecu upoznavalo s pornografijom. Za zadovoljenje spolnih potreba u 61 slučaju su pedofili mamili djecu, a zabilježen je 41 slučaj zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od 15 godina. U pet se slučajeva djecu iskorištavalo za pornografske predstave, tri puta je zabilježeno podvođenje djece, a jednom zlouporaba djeteta starijeg od 15 godina.

Predatori se uglavnom djeci predstave kao vršnjaci, nakon čega ih nagovore da im pošalju svoje eksplicitne fotografije ili snimke. Kad dijete to nakon nekog vremena odbije, predator ga počne ucjenjivati objavom ranije poslanih materijala na internetu.

Predstavljaju se kao vršnjaci

Sličan je slučaj zabilježen u Slavoniji, kad se predator predstavljao kao vršnjakinja djevojčicama starima od 9 do 13 godina, a kad su one odbile suradnju, predator je na internetu objavio fotomontaže s golim tijelima. Počinitelji uglavnom djecu upoznaju na društvenim mrežama ili na neki drugi način putem interneta, a od njih zatim traže da ih dodaju na svoju listu prijatelja.

Žrtve su najčešće djevojčice, i to pet puta češće nego dječaci, a zlostavljači su najčešće muškarci. Ipak, od ukupno 1450 pravomoćno osuđenih osoba za seksualne zločine nad djecom, 19 su žene. To su podaci Registra počinitelja seksualnih delikata na štetu djece do 10. ožujka 2017. godine.

Česti su slučajevi gdje zlostavljači i nisu nepoznate osobe, već netko iz obitelji, poput djeda, očuha ili braće.

HRABRA MAJKA KOJA JE UHVATILA PEDOFILA: ‘Manijaka koji je napastovao moju kćer pustili su na uvjetnu’

Najbolja prevencija je edukacija

Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, Tomislav Ramljak, kaže da se uzrok povećanog seksualnog iskorištavanja djece može pripisati novim tehnologijama: kamerama i internetu na mobitelima, društvenim mrežama, ali i tome što djeca nisu dovoljno educirana o potencijalnim opasnostima koje iz toga vrebaju.

‘Ipak, preventivne aktivnosti i svjesnost na ovu problematiku pridonijele su i većem broju prijava. Ne treba zaboraviti da na broj prijavljenih kaznenih djela dolazi veliki broj slučajeva za koje se ne sazna, a koji je uglavnom 2-3 puta veći’, rekao je Ramljak za Glas Slavonije i dodao da je najbolja zaštita kvalitetan odnos roditelja i djece i dobra edukacija.

JEZIVO PISMO PEDOFILA IZ OKOLICE ZAGREBA: ‘Djevojčice sam mamio na Facebooku. Evo što sam im pisao’