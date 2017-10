POLICIJA NEGIRA TVRDNJE NOVINARA, A ON ISTIČE: ‘Oni su napravili sigurnosni propust, a onda su mene fizički napali’

Dok su njihovi kolege izložili živote kako bi pokušali odgovoriti od samoubojstva muškarca na splitskoj ‘Obojenoj svjetlosti’ u utorak navečer, dvojica policajaca napala su novinare koji su ondje bili na zadatku.

Prije svih nastrado je novinar Indexa Drago Miljuš, kojeg je jedan policajac izvrijeđao, oteo mu mobitel i bacio u more, dok ga je potom drugi iz zaleta šakom udario u glavu.

MUP O NASRTAJU POLICAJACA NA NOVINARA: ‘Ispitat ćemo taktičnost i zakonitost postupanja naših službenika’

Problem je nastao kada su se novinari, obavljajući svoj posao, i na svoje osobno iznenađenje, našli pred samim poprištem drame, a da nikakvog osiguranja šireg područja nije bilo. Policija je, doduše, zatvorila cestu koja vodi do plaže, ali ne i šetnicu uz more. Ništa nije priječilo prolazak ne samo novinarima nego i prolaznicima koji su se, uživajući u šetnji uz more, mogli naći u životnoj opasnosti.



Žestok napad, a onda negiranje

“Ja i kolega iz ’24 sata’ spustili smo se šetnicom, nije bilo nikakvog osiguranja. Nitko nas ni na što nije upozorio, nije bilo vidljivih policijskih oznaka dokle se može ići. U tom trenutku je iz mraka izišao policajac i bez nekih konkretnih zapovijedi fizički nasrnuo na nas. Počeo nas je gurati, bio je vrlo neartikuliran. Poslušali smo njegove naredbe i makli se, a ja sam ga upitao: ‘Čemu ovo?’ On mi je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio ga u more što je mogao jače. Uto je došao njegov kolega iz interventne policije, iz jedno dva-tri koraka se zaletio na mene i udario me šakom u glavu, što je mogao snažnije”, opisuje događaj za Slobodnu Dalmaciju Miljuš kojem je uz to još “dobačeno” da bi ga najradije zadavili.

POLICIJA ISTRAŽUJE NAPAD NA NOVINARA: Policajac mu bacio mobitel u more, a drugi ga udario šakom u glavu

“Da je napadnuta osoba koja nije fizički pripremljena na takve stvari, moglo je to vrlo nezgodno završiti. Policajac me je napao s očitom željom da udarac bude što snažniji, maksimalno se dao u taj udarac. Riječ je o divljačkom ponašanju njih dvojice u službenim odorama za vrijeme tako delikatne intervencije. Ni ja ni kolega iz “24 sata” nismo očekivali ovakvo postupanje policije, koje ne samo da nije bilo profesionalno, nego je bilo i neracionalno i uz jedan stupanj mržnje koji je neshvatljiv”, kaže Miljuš dodajući kako je policija napravila propust što nije osigurala teren, a potom se iskalila na njemu.

Miljuš je kasnije saslušan u policiji. Saslušani su i policajci koji su unatoč snimci i svjedoku odbacivali optužbe. Kasnije je u moru pronađen mobitel koji je dokaz slučaja.