POLICIJA KREĆE U AKCIJU 15. PROSINCA: Roditelji, zbog svoje nemarnosti lako biste mogli platiti 15.000 kuna kazne!

Policija će i za ovogodišnjih blagdana, u sklopu akcije Mir i dobro, od 15. prosinca do 8. siječnja posebnu pozornost posvetiti sprječavanju nedopuštene prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava od kojih su lani ozlijeđene 34 osobe, uključujući i 21 dijete.

Na snazi novi zakon i povećane kazne

Na opasnosti korištenja pirotehnički sredstava, policija posebno želi upozoriti roditelje, ali i sve ljude koji svojim ponašanjem mogu utjecati na sprječavanje stradavanja djece koja su najčešće žrtve pirotehnike za čiju su nedopuštenu uporabu ove godine povećane novčane kazne.

Naša poruka bi bila da ne dopustimo da zvuk božićnih pjesama i novogodišnje slavlje zamijene zvukovi sirena te da, umjesto u toplom domu blagdane provedemo u bolničkim hodnicima, rekao je na konferenciji za novinare Josip Bukvić iz Uprave policije.



Dodao je kako ne žele davati poruke kako i na koji način rukovati s pirotehničkim sredstvima već pozivaju sve osobe da takva sredstva ne koriste, te da svojim pozitivnom ponašanjem prema djeci djeluju odgojno i objašnjavaju kakve im posljedice mogu nanijeti takva sredstava.

Snježana Bagarić iz Inspekcije proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari preporučila je pak za slučaj da se pirotehnička sredstva ipak koriste, da ih se koristi prema uputama proizvođača.

U srpnju ove godine stupio je na snagu zakon kojim su uvedene kazne za roditelje i skrbnike ako pirotehnička sredstva koriste djeca mlađa od 14 godina.

Ne postoji ‘dječja pirotehnika’

Pirotehnička sredstva dijele se na 1. 2. i 3. razred pri čemu, sredstva 2. i 3. razreda imaju veću količinu eksplozivnih tvari i njihova uporaba dopuštena je samo osobama starijima od 18 godina. Iako je uvriježeno mišljenje da su pirotehnička sredstva 1. razreda ‘dječja pirotehnika’ Bagarić upozorava da to nikako nije točno i da takva sredstva ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina.

Bagarić je posebno upozorila da se pirotehnička sredstva s većom količinom eksploziva ne smije koristiti u zatvorenom prostoru. Pozvala je roditelje da njihova djeca na koriste pirotehnička sredstva pred bolnicama, domovima i školama i da ih ne bacaju pred kućne ljubimce. Posljedice u tom slučaju mogu biti kobne jer se neki psi trgaju s lanaca i postaju opasni za građane pa se događaju ozljede i od ugriza pasa, kazala je Bagarić.

Od ove godine zakonom je zabranjena upotreba, nabava i prodaja građanima petardi i redenika iz ‘kategorije 3’, a na hrvatskom tržištu u prodaji ni na skladištima više se ne smije naći pirotehnika koja na sebi nema oznaku CE, rekla je Bagarić. Pirotehnička sredstva mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja i to u samo specijaliziranim trgovinama, a smije ih se koristiti od 27. prosinca do 1. siječnja.

Kazne se kreću sve do 80.000 kuna

Bagarić je pozvala građane koji primijete da se pirotehniku prodaje izvan dopuštenih mjesta, primjerice na punktovima ili da je koriste djeca da to prijave policiji. Kazne za nedopušteno korištenje pirotehničkih sredstava su povećane i kreću se u rasponu od tisuću do 15 tisuća za fizičke osobe, te od 10 tisuća do 80 tisuća kuna za pravne. Za zakonskog skrbnika djeteta mlađeg od 14 godina koje je upotrijebilo pirotehnička sredstva propisana je kazna od 1000 do 3000 kuna.

Preko državne granice dopušteno je prenošenje pirotehničkih sredstava iz 1.,2. i 3. razreda, ali bez petardi i redenika iz kategorije 3 pa svaki građanin za vlastitu upotrebu može prenijeti dva kilograma neto pirotehničke smjese.

Da se za pirotehniku ne može reći da je igračka upozorio je i liječnik sa zagrebačke Klinike za dječje bolesti Zoran Barčot po čijim su riječima u porastu ozljede predškolske djece koje mogu ostaviti trajne posljedice, posebno na šakama.

Tu se radi o djeci koja su izravno stradala, ali postoji i velika grupa djece koja su kolateralne žrtve kad odrasli ili drugo dijete baci u grupu učenika pirotehničko sredstvo. Najčešće su to ozljede oka, lica i šake, rekao je Barčot.

Prema policijskim podacima lani su od 15. prosinca do 8. siječnja ove godine od uporabe pirotehničkih sredstava ozlijeđene 34 osobe, uključujući njih osam teško. Najčešće žrtve su djeca, ozlijeđeno ih je 21, uključujući petero teško.