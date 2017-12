POKUŠAO POPRAVITI KROV PA ZAGLAVIO NA VISINI OD PET METARA: Vatrogasci spasili 72-godišnjaka

Ogulinac pokušao sam popraviti manje oštećenje krova nastalog za prošlotjednog nevremena, zavezavši se starim užetom za dimnjak.

Nakon što je puklo uže kojim se zavezao za dimnjak kako bi popravio oštećenje na krovu svoje kuće, 72-godišnji Ogulinac u utorak je proklizio sve do ruba krova, no pravovremenom intervencijom su ga ‘živog i zdravog’ spasili vatrogasci, spustivši ga ljestvama.

Spustili ga ljestvama

Karlovački Centar 112 priopćio je kako su 72-godišnjaka u ogulinskom naselju Zagrad vatrogasnim ljestvama na tlo spustili pripadnici ogulinske Javne vatrogasne postrojbe.

Zamjenik zapovjednika te vatrogasne postaje Marinko Turkalj rekao je Hini kako je Ogulinac pokušao sam popraviti manje oštećenje krova nastalog za prošlotjednog nevremena, zavezavši se starim užetom za dimnjak kako bi mogao preslagati oštećene crijepove.



Kliznuo niz vlažni krov

No, uže je u jednom trenutku puklo, a on je pao te niz vlažni krov klizio sve do ruba gdje se zaustavio, ali mu je prijetio pad s visine od pet metara.

“Zahvaljujući supruzi koja je čula dozivanje u pomoć, pa su naši dečki mogli brzo doći do Zagrada, muškarac je dobio pomoć i sišao na siguran način te je sve dobro završilo. No, on je nepotrebno puno riskirao i našao se u situaciji da na skliskom krovu ne može ‘ni simo ni tamo'”, kazao je Turkalj i pozvao građane na više opreza.