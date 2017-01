POKAJNIK OTKRIO KAKO SU KINEZI KRALI NOVAC IZ HRVATSKOG BUDŽETA: ‘Sve se radilo jako brzo, u svega par mjeseci’

Jedan od glavnih sudionika velike afere u kojoj je preko lažnih faktura izdanih kineskim tvrtkama u Hrvatskoj izvučeno oko 13 milijuna kuna PDV-a priznao je kako je zajedno s odbjeglim poduzetnikom Gorkim Grubišićem realizirao ovu milijunsku prijevaru.

U pitanju je marketinški stručnjak koji odlično zna kineski jezik, pa je to iskoristio da ostvari kontakte s velikom kineskom zajednicom u Hrvatskoj, a unazad par godina i za sudjelovanje u fabriciranju računa preko kojih je izvlačen PDV.

RAZBIJENA KINESKO-HRVATSKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA: U kriminal bilo uključeno čak 45 poduzeća, ‘ukrali’ su milijune!

Kriminalna grupa lažnih direktora

“Kada mi je Grubišić predložio da sudjelujem u tom ilegalnom poslu pristao sam zbog prilično velike zarade što mi ju je obećao. Trebali smo preko njegovih tvrtki, kao i novootvorenih poduzeća izdavati račune kineskim tvrtkama u Hrvatskoj. One bi nam plaćale te račune, a mi bi, za proviziju od osam posto, podizali novac s računa i vraćali ga vlasnicima, Kinezima. Osim toga, na osnovu tih navodnih poslovnih odnosa kineske tvrtke pravdale su PDV. Grubišić je imao u planu na kratko vrijeme otvarati privatne tvrtke i izvlačiti novac, te nakon par mjeseci prestajati s poslovanjem. Za direktore je namjeravao postaviti svoje poznanike, ali i ljude koji su u teškoj financijskoj situaciji, pa bi za sitne novce pristajali figurirati kao direktori”, ispričao je istražiteljima pokajnik.



U svom je iskazu opisao i kako su izrađivani lažni računi, kako su Kinezi diktirali koja se roba mora fakturirati, ali i probleme s isplatom preko banaka u Hrvatskoj na koje su nailazili. Zbog toga su na kraju počeli osnivati i firme u Sloveniji, jer je tamo bilo jednostavnije podizati veće iznose s bankovnih računa.

Birali u kojoj će poreznoj ispostavi ispostavljati račune

“Ocijenio sam da bi ovaj Grubišićev prijedlog mogao imati solidnu perspektivu. Počeli smo tako osnivati tvrtke”, ispričao je pokajnik navodeći da su među firmama preko kojih je Grubšić Kinezima ispostavljao račune bili Moda za sve d.o.o., Una Moda, Panamera, Fides Terra, Libertas Tamplum, Burić usluge…

Kako poreznici ne bi počeli odmah provjeravati tvrtke, kao paravan za poslovanje u nekima od njih bila je navedena prodaja jabuka. Posebno su se tražile i lokacije u Zagrebu na kojima su firme osnivane, osvisno o tome pod koju su poreznu ispostavu spadale. Naime, u tajno snimljenim razgovorima čuje se kako Grubišić predlaže da se jedna od firmi otvori na Trešnjevci, jer su “inspektori tamo normalniji od onih na Medveščaku”.

“Trešnjevka je puno bolja jer tamo su mladi ljudi i ne napadaju toliko”, dojavio je telefonom drugookrivljeni Nenad Krbanja, koji je u četvrtak odlukom suda završio u istražnom zatvoru.

Tjeralica za mozgom operacije

Za Grubišićem, koji je uspio izbjeći uhićenje i skloniti se u jednu od susjednih zemalja raspisana je tjeralica, dok su u istražnom zatvoru još zadržani Neno Saša i Anamarija Ilić. Grubišićeva suradnica izrađivala je lažne fakture prema njegovom nalogu, dok je Saša bio zadužen za podizanje i prijenos novca.

Kada je cijelo poslovanje dovedeno u pitanje zbog problema s podizanjem novca u bankama u Hrvatskoj, Grubišić i njegova ekipa počeli su grozničavo smišljati novi plan. Na kraju su se odlučili za otvaranje tvrtke u Sloveniji, no to je njihove usluge poskupilo, pa su odlučili da proviziju s osam posto, koliko su do tada uzimali Kinezima, povećaju na 13 posto.

Većina kineskih tvrtki koje su bile upletene u izvlačenje novca imala je svoje sjedište u Samoborskoj cesti 145 gdje se nalaze velika skladišta, dok su njihovi vlasnici bili prijavljeni diljem Hrvatske.

