POJAVILA SE DRAMATIČNA SNIMKA: Evo što se zapravo dogodilo kad su se u Dioklecijanovoj palači mlatili bivši hajdukovac i član udruge AAA

Žestoki fizički obračun u Dioklecijanovoj palači u Splitu šokirao je javnost. U nedjelju se medijima obratio jedan od sudionika sukoba, bivši nogometaš Darko Miladin koji je iz bolnice ispričao kako je pretučen te da je primio i prijetnju ubojstvom.

Policija je tada privela petero ljudi, više je osoba ozlijeđena. Jedna od njih stradala je kad je bačena s terase.

‘Slikavao sam šta su taj dan radnici napravili u mom prostoru, kada je nepoznati muškarac s kapom i naočalama na glavi preskočio ulazna vrata mog objekta te se stepenicama popeo do drugog kata. Počeo me vrijeđati, a ja sam ga mobitelom fotografirao te sam rekao da ću ga prijaviti policiji. Preko terase sam došao do ulaznih vrata i počeo sam zvati policiju, a tu sam stao s namjerom da napadač ne pobjegne’, ispričao je Miladin za Slobodnu Dalmaciju.

Ubrzo je sve eksaliralo do fizičkog obračuna, ispričao je.



‘Prijetili su mi ubojstvom’

‘Kada je vidio da zovem policiju, on mi je najprije izbio mobitel, a onda me udario šakom u glavu. U tom trenutku dolazi predsjednik udruge “Adria Art Annale” Antej Jelenić te me obojica počinju udarati, prijete mi ubojstvom, a dvadesetak građana sve to gleda jer se dobar dio napada, koji je trajao pet-šest minuta, odvijao na balkonu’, ispričao je Miladin te dodao kako su ‘neke gospođe pale u nesvijest kada su vidjele koliko je krvi letjelo okolo’.

Međutim, članovi udruge AA na YouTube su postavili video na kojem je vidljiv incident, a prema snimci, priča se odigrala nešto drugačije.

‘Prvo je Miladin metalnom šipkom razbio kameru mobitela kad smo pokušali snimiti situaciju s druge strane, kroz jedan procjep između čelične ploče i zida. Već par minuta nakon toga, čuli smo zapomaganje. Nismo odma shvatili da je to Zoran Burić. On je sam otišao na gradilište da spasi mobitel koji je zapeo u tom procjepu jer ga Miladin nije puštao.

‘Udario ga je metalnom šipkom’

Darko Miladin je pokušao gurnuti Zorana Burića sa skala pa ga je metalnom šipkom udario po nozi i počeo ga tuči rukama. Zoran Burić je zvao Anteja upomoć. To je zvučalo grozno. Antej je preskočio ogradu, ušao u gradilište i pokušao smiriti situaciju. Miladin je napao Anteja šakama i ugrizao ga za uho, Antej se naravno branio. Sve se to odvijalo na rubu terase visoke 3-4 metra. U jednom trenu Miladin je gurao Zorana Burića sa terase te je on pao.

Svi troje su ozljeđeni, ali policija je odlučila jedino Darku Miladinu pružiti lječničku pomoć. Nas 5 (Anteja, Zorana, Lovrou, Luku i mene) su strpali u maricu i odveli u postaju kao da smo mi nasilnici, a ne oni koji već danima trpe nasilje i prijetnje od strane Miladina i njegovih.

Policija tvrdi da smo mi njega prvi napali i tako stala na stranu Miladina i njegove nasilne bande’, kazali su.