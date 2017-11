PODMETNULA POŽAR KOD ZADRA JER MRZI SRBE KOJI TAMO ŽIVE: Bez obzira na to, izvukla se od zatvora

Zbog podmetanja požara zadarsko tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv 25-godišnjakinje, no zbog ljetošnjeg paleža u zaseoku u kojem živi većinsko srpsko stanovništvo, neće ići u zatvor.

Naime, utvrđeno je da je požar podmetnutla u neubrojivom stanju, zbog čega će joj se suditi prema Zakonu o zaštiti osoba s duževnim smetanjama te će nakon okončanja postupka biti poslana na psihijatrijsko liječenje.

Bura proširila požar

Ova je mlada žena, 20. kolovoza oko 20 sati, u trenutku kada nije mogla shvaćati što u stvari radi, u Brgudu podmetnula požar. Učinila je to, stoji u optužnici, motivirana činjenicom da u tom mjestu živi većinsko srpsko stanovništvo koje je smatrala odgovornim za paljenje njezine obiteljske kuće u mjestu Lisičić još tijekom Domovinskog rata. Zato je došla do kuće na broju 12 i nasuprot nje upaljačem zapalila suhu travu. U stvari, u pitanju je dio uz južni rub Županijske ceste 6052, pa se vatra proširila od Brguda do Lisičića, ali i dalje prema mjestima Lepuri, Kožlovac i Bulići. Požar je, nošen jakim i olujnim vjetrom, prerastao u vatrenu stihiju zbog čega je, radi sigurnosti ljudi i imovine, 21. kolovoza za sav promet bila zatvorena državna cesta D-56 Benkovac-Lišane Ostrovičke.

‘ZAPALILA SAM BRGUD JER TAMO ŽIVE SRBI’: Dvije djevojke uhićene zbog podmetanja požara



Evakuacija mještana

Daljnjim jakim vjetrom požar se proširio preko autoceste A-1 u smjeru mjesta Budak, Pristeg i Dobra Voda zbog čega je autocesta, od čvora Benkovac do čvora Pirovac, bila zatvorena za sav promet od 9,50 sati do 18,50 sati kao i državna cesta D-27 od mjesta Miranje do Stankovaca.

Zbog opasnosti po živote ljudi 22. kolovoza evakuiran je dio stanovnika mjesta Kolarna i Pristeg.

Unatoč angažiranju i sudjelovanju zemaljskih i zračnih straga vatrogasnih službi Republike Hrvatske te pripadnika MORH-a opožarena je površina od oko 2.500 hektara vinograda, maslinika, voćnjaka, te područja hrastove i borove šume kao i gospodarski objekti, drveni željeznički pragovi te drveni vodovi električne energije.

Milijunske štete

Sam požar je ugašen tek 24. kolovoza 2017., a požarom je pričinjena materijalna šteta Hrvatskim autocestama u iznosu od 485.491 kuna, Badelu 1862 d.o.o. u iznosu od 20.000 kuna, Hrvatskim šumama od čak 1.820.993 kune, HEP-u od oko 350.000 kuna, Hrvatskim željeznicama u iznosu od 154.130 kuna. Mještanima kojima su izgorjeli voćnjaci, maslinici i vinogradi šteta još nije utvrđena.

Rasplet postupka 25-godišnjakinja čeka u istražnom zatvoru.