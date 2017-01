PODIVLJALI STAFORDI NASRNULI NA TRUDNICU I NJENOG PSA ‘Skočili su na njih, a onda su počeli komadati našu ljubimicu’

Dvojica staforda u ponedjeljak su na Čiovu napala trudnicu u 37. tjednu trudnoće i njezinu pseću ljubimicu. Pas je teško ozlijeđen, a nesretna žena u velikom je šoku.

Dina Bartulović i njezin suprug Ratko, koji žive u Arbaniji na otoku Čiovu, kažu da će ponedjeljak 9. siječnja pamtiti dok su živi. Dva staforda koja već dulje vrijeme ulijevaju strah u njihovu naselju tog su dana oko 18 sati napala Dinu, koaj je u 37. tjednu trudnoće i njihova psa mješanca, piše Slobodna Dalmacija.

Incident se dogodio ispred njihove kuće po Dininom povratku iz Kaštela s kontrolnog ginekološkog pregleda. Dina se parkirala, a suprug joj je pomogao iznositi stvari. Kada je krenuo prema stanu s vrećicama ugledao je susjedu kako vodi svoje staforde bez povodca i brnjice.

“To mi nije slutilo na dobro pa sam je upozorio rekavši: ‘Nikolina, žena mi je iza mene i pas mi je u autu!’ Nije uspjela uopće odgovoriti, a stafordi su kao munja zaobišli mene i krenuli prema supruzi. Jedan je skočio na nju, a drugi je ugledao našu ljubimicu Ginu u autu, jurnuo tamo te je sumanuto napao”, opisuje Ratko dok Dina plače.



Stafordi napadali i ranije

Srećom ostala je neozlijeđena za razliku od njihove ljubimice. “Tada je nastao pravi horor, triler koji nam se neprestano vrti u glavi, te zbog kojega oka nismo sklopili od ponedjeljka. Drugi je pas uletio u auto. Iščupali su kuju Ginu vani te su je počeli ‘komadati’ Dina je vikala. Dotrčao mi je otac iz kuće i starija kćerka. Nastala je prava panika. Nastojali smo staforde udaljiti, no oni su skroz podivljali i to je bilo teško. Još nam nije jasno kako se Gina istrgnula iz njihovih ralja i otrčala u stan. Dok se taj prizor zbivao, Nikolina se držala za glavu i sve to promatrala. Od ljutnje je jednog staforda svom silinom udarila nogom u trbuh i to je bila jedina njezina reakcija”, opisuje Ratko dodajući kako je nakon toga pozvao Hitnu i policiju.

Ogorčen je na vlasnicu staforda i tvrdi kako ne brine o psima te da to nisu jedini napadi na ljude koje su oni izveli zbog čega postoji i nekoliko kaznenih prijava.

Gina je dva dana bila na hospitalizaciji u Veterinarskoj stanici u Splitu. Ozljede su teške, a veterinari kažu da je čudo što je uopće preživjela.