POČINJE SUĐENJE ZA UBOJSTVO MLADOG BAJKERA: ‘Moje ime je Nikola, vozim se iz Drave prema Hitnoj, cura me pičila u venu’

Nuša Bunić danas staje pred sud kako bi odgovarala za ubojstvo Nikole Tureka kojeg je na Dravi prošle godine izbola nožem.

U ponedjeljak na varaždinskom Županijskom sudu kreće postupak protiv Nuše Bunić (21), optužene da je u noći 15. lipnja 2017. nožem usmrtila Nikolu Tureka (30) na livadi pokraj Drave, na predjelu Varaždincima poznatom kao Pri Beli Kipi. Sud bi trebao utvrditi je li riječ o ubojstvu u samoobrani, zločinu iz strasti, ili s predumišljajem…

Optužena je Nuša Bunić, usvojena kći bivšeg zapovjednika varaždinskih specijalaca bila je u vezi s 30-godišnjim poduzetnikom, a nakon nekog vremena su prekinuli. On je imao novu djevojku, ona novog mladića, a onda se dogodio kobni susret.

Prema optužnici, Nuša je Nikolu pored njegova Seata Cordobe VŽ 118-MA ubola nožem čija je oštrica bila dugačka 9,5 centimetara i prerezala mu lijevu karotidnu arteriju. Nikolu su zatekli u krvi, a od obilnog krvarenja doživio je i moždani udar. Preminuo je u varaždinskoj Općoj bolnici.



Iskazi prijatelja terete Nušu

Nuša dosad pred istražiteljima o tragičnoj noći nije ništa željela reći.

Među onima koji će progovoriti na sudu kao svjedoci je i Nušin bivši mladić. Istražiteljima je kazao da je djevojka bila sklona lažima i varanju te da mu je jednom čak prijatio i njen otac, piše Jutarnji list. Nakon što su prekinuli vidjeli su se četiri puta, a njena prijateljica, prema navodima koje je Davor J. ispričao istražiteljima na jednoj mu je kavi opisala da Nušin plan prema kojem bi ga “njih dvije mogle udružiti, mene namamiti na Dravu, gdje bi me svezale i gdje bi me Nuša ‘spikala jer je do pištolja teže doći’. Bile su pijane, a Simona mi je rekla da je to za nju bila glupost”.

Simova, Nušina prijateljica, istražiteljima je je tu priču i potvrdila. “U prosincu 2016. ja sam spavala kod nje, pile smo višnjevac, ja sam bila bijesna na bivšeg dečka koji me ostavio zajedno s djetetom te sam rekla da bi ga trebalo odvesti na Dravu i tamo ‘zritati’. Nuša mi je istu večer pričala da je nju Davor za vrijeme veze napao i silovao i da je ona zbog toga na njega jako ljuta… Rekla je da bi ona njega odvela na Dravu, zavezala ga u kućicu, tamo bi ga ‘spikala’, mučila, iživljavala se, rekla bi poslije da ju je pokušao silovati, s obzirom da je ona inače puno lagala…”, ispričala je Simona koja je kasnije bila šokirana čuvši za isti scenarij koji se odigrao s Nikolom. Tada je Davoru poslala tri poruke na Facebook. U njima je napisala: “Točno je napravila onak kak smo se mi spominale”; drugu “Još sam u šoku i nemrem vjerovati. I treću: “Pa no… ali isto smo se još spominale kak je lakše s nožem nekog napasti nego doći do pištolja…”.

Obrana otac i prijatelj Denis

Nušin prijatelj Denis je, pak, ispričao kako je Nuša s Nikolom prije zločina provela večer na parkiralištu ispijajući pivo i slušajući glazbu, te da ona ništa ne bi napravila bez razloga jer ima jako visok prag tolerancije.

Iskaze su istražiteljima dali i očevi. “‘Tata, Nikola me napao, sva sam krvava, imao je nož, dođi po mene!’ Pitao sam je gdje je, ona mi je odgovorila da je kod pasa na Dravi, a kako sam ja znao gdje je to mjesto, obukao sam se, spremio i krenuo prema Dravi po nju… Izišao sam iz vozila i ostavio ga upaljenog i s upaljenim svjetlima i odmah sam prepoznao Zdravka Milera jer je on bio u mojoj jedinici, specijalnoj jedinici Roda u kojoj sam ja bio zapovjednik… Zdravko mi je rekao da unutra sjedi čovjek sav u krvi. Primijetio sam da je teško disao. Odmah sam prepoznao da se radi o Nikoli Tureku jer je bio u vezi s mojom kćerkom. Pitao sam ga je li zvao hitnu, a on je rekao da je i da stižu, pa sam ja, uplašen i zabrinut prethodnim pozivom svoje kćeri, sjeo u svoje vozilo i krenuo prema njoj tako da sam zaobišao vozilo Nikole Tureka… Ugledao sam je kroz prozor portirnice kako stoji prekriženih ruku, kojima je prekrivala gole grudi, imala je samo gaćice i bila je zgrčena. Imala je mokru kosu, krvi na sebi, a na podu sam vidio tragove krvavih stopala… Tresla se, bila je u šoku i jecajući mi govorila: ‘Tata, ja sam se branila… Primijetio sam i da se Nuša otuširala, a to sam zaključio po tome jer je imala mokru kosu”, ispričao je u svom iskazu Danko Bunić, otac Nuše Bunić.

Svoj je iskaz dao i Zdravko Turek, otac Nikole Tureka navodeći kako je njegov sin posložio sve karte u životu te da je unatrag godinu dana bio u vezi s jednom Martinom. “Ja sam čuo da je onaj portir, umjesto da je zvao policiju ili hitnu pomoć, zvao oca Nuše Bunić kojeg je poznavao od ranije jer je bio njegov djelatnik u policiji. Da je obavijestio policiju ili hitnu pomoć, možda bi se Nikolin život spasio. Pričalo se kasnije i da je Danko Bunić svojoj kćeri na Dravu, a po pozivu ‘tog ludog portira’, nosio suhu odjeću i da se ona istuširala”, ispričao je Zdravko Turek dodajući kako ga Danko poslije nije nazvao ni da mu izrazi sućut, a znali su se od ranije.

Bajkeri o kobnoj noći

Nikolini prijatelji bajkeri opisali su ga kao dobricu, poduzetnog mladog čovjeka koji nije bio sklon agresiji, nikad ga nisu vidjeli s nožem. Ukratko, znali su i da su on i Nuša Bunić bili u vezi, da je ona neko vrijeme bila skladna. Nekima nakon prekida s Nušom Nikola nije o tome ništa govorio, nekima je rekao da “nije bila normalna”. Samo nekoliko sati prije nego što je dobio smrtonosni ubod nožem Nikola Turek sa svojim je bajkerima spremao drva za ogrjev koja su im bila donirana. “Koliko mogu procijeniti, primio je barem 15 poruka i jedan telefonski poziv. Čuo sam da nekome govori na mobitel: ‘Molim te lijepo, ostavi me na miru, zaboravi moj broj…’ Nakon toga više nije bio onako raspoložen. Digao se od stola i rekao da ide kući…”, ispričao je jedan bajker, piše Jutarnji.

Nakon još jedne poruke Nikola se našao s Nušom. Prema tragovima krvi, Nuša Bunić ubola je nožem Nikolu Tureka izvan auta. Forenzičari su ustanovili da je u tom trenutku bila odjevena, a nakon što je zadala ubod nožem, koji je odbacila, skinula je i svu odjeću osim gaćica i otrčala 450 metara do zaštitarske kućice, otuširala se i presvukla u odjeću koju joj je od kuće donio otac. Tek nakon toga odvedena je na liječnički pregled pa u policiju. U optužnici nema ni traga o tome da bi je Nikola Turek silovao. Zadnje što je uspio reći ostalo je zabilježeno u službi 112 koja je tog 15. lipnja u 3.21 primila njegov poziv. “Moje ime je Nikola Turek, vozim se iz Drave prema hitnoj, cura me pičila u vratnu venu”.