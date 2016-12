‘POLIJEVALI SU ME SOLNOM KISELINOM, REZALI NOŽEM, MLATILI…’: Počinje suđenje jednom od najmonstruoznijih parova u Hrvatskoj

Vjeranu (32) i Vanesi (31) Šalov iz Poreča danas će na sudu u Pazinu početi suđenje za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protupravno oduzimanje slobode te nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Sve to počinili su, prema optužnici, Slavonki koja je radila u njihovu ugostiteljskom objektu.

Vrijeme od rujna 2015. do 17. srpnja 2016. 43-godišnja Slavonka pamtit će po robovlasničkom odnosu, psihičkom i fizičkom mučenju te brutalnom iživljavanju, pišu 24 sata.

ZVJERSKI JE MUČILI I DRŽALI U ROPSTVU: Sprema se suđenje supružnicima iz Poreča koji su zlostavljali svoju radnicu

Sestra i majka spasile je u zadnji tren

Za njezinu priču doznalo se potkraj srpnja kada je uspjela pobjeći iz stana porečkih monstruma i skloniti se u kasino obližnjeg hotela gdje je u teškim bolovima i mukama provela noć da bi idućeg dana po nju došle majka i sestra. Spasile su je u posljednji tren jer ju je Šalov i tada pokušao odvući nazad u “mučilište”. Srećom, majka i sestra uspjele su je ugurati u automobil i pobjeći.



Primili su je potom u slavonskobrodskoj bolnici. Doslovno je bila kost i koža. Kosa joj je počela opadati, a jedva da je imala 50-ak kilograma. Njezin slučaj tada je prijavljen policiji i mračna je priča počela izlaziti na svjetlo.

Slavonka je Šalove upoznala u rujnu 2014. u Ninu u njihovu ugostiteljskom objektu tražeći posao za iduću sezonu. Prema dogovoru s Vanesom, počela je raditi kao konobarica u kafiću za mjesečnu plaću od 3500 kuna. U proljeće 2015. otišla je raditi u restoran Stari Jadran u Sabunikama gdje su Vjeran, Vanesa i ona radili u kuhinji, dok je njezin sin radio kao konobar skupa s Vjeranovim bratom. Sezona je bila naporna, a Vanesa i Vjeran u početku su se lijepo ponašali prema njoj, pišu 24 sata.

SLAVONKA NAKON PAKLA PROŽIVLJAVA I NOĆNE MORE: ‘Budim se vrišteći jer sanjam da me mlati’

Optužili je za sinove nepodopštine

Tako je bilo sve do kolovoza 2015., kad su Vjeran i Vanesa saznali da Slavonkin sin i Vjeranov brat kradu novac, a nju su prozvali odgovornom zbog sinovih nepodoština. Tada ju je Vjeran prvi put ošamario, a ona je odlučila odraditi sinov dug. Nakon sezone u Sabunikama u rujnu 2015. godine, skupa s Vjeranom i Vanesom te njihovo troje djece otišla je u Poreč. Nisu dogovorili nikakvu plaću, ali je to Slavonki tada bilo prihvatljivo jer su joj obećali hranu i stan. Zaposlili su je u restoranu Franšiza, gdje je radila u kuhinji i kao konobarica, a svi su stanovali dva kata iznad. U međuvremenu je izgubila kontakt sa sinom.

Bračni par joj je ubrzo oduzeo mobitel, a u jednom trenutku Vanesa je rekla Slavonki da joj je sin u Zagrebu, pa su otišli po njega. Kad je dovela sina k sebi, unajmila je stan, no i dalje je radila bez plaće kod Šalova, a sin se zaposlio na građevini. U Vanesinoj nazočnosti otvorila je na Facebooku profil te od sestre, koja radi na stranom brodu, tražila da joj pošalje novac. Ova joj je poslala 1000 dolara. Tim je novcem platila stanarinu, a Vjeranu i Vanesi dala je 2000 kuna za troškove koje su oni imali zbog odlaska po njezina sina u Zagreb.

No, mladić je nakon tri tjedna dobio otkaz i vratio se u Zagreb. Tužna zbog toga Slavonka se požalila Šalovima, a oni su je pozvali da dođe k njima živjeti. Roditelje i sestre nije zvala jer ju je Vanesa uvjeravala da oni ne žele čuti za nju. Po cijeli dan je radila kao pomoćni radnik u kuhinji i kao konobar te je raznosila hranu u Poreču.

OBITELJ ŽRTVE POREČKOG MONSTRUMA U ŠOKU: ‘Ne želimo vjerovati da će taj čovjek slobodno šetati Hrvatskom!’

Gušili je plastičnom vrećicom, ubadali kuhinjskim nožem…

Prilikom jedne dostave hrane zamolila je jednu ženu da joj posudi mobitel kako bi nazvala sestru. Sestri je rekla da nazove Šalove i kaže im da mora hitno kući u Slavoniju. Ova je to i učinila, a tada je počeo pakao. Vjeran joj je stavio plastičnu vreću na glavu i počeo ju gušiti. Potom je uzeo veliki kuhinjski nož i oštricom noža porezao nesretnicu po prsima i ramenu. Iz dana u dan bila je sve ustrašenija, a svaki put kada bi je nazvao netko od obitelji, Vjeran bi je potom tukao na Vanesin nagovor.

Nju su smatrali krivom što su morali doći u Poreč i što ih je njezin sin pokrao. Dug koji im je morala vratiti navodno je bio oko 10.000 eura.

Svakodnevno je dobivala batine. Vjeran ju je udarao šakama po licu i po rebrima stisnutom šakom više puta uzastopce, a znala je koji put pasti i na pod. Često joj je tekla krv iz arkade, iz nosa i usta. Vanesa joj je stalno govorila kako namjerno ostavlja dlake kose po inventaru i u kuhinji te da će je ošišati, pišu 24 sata.

GAZDARICA IZ PAKLA: Polila radnicu solnom kiselinom, šišala je, zaključavala u skladištu, nadzirala mobitel…

Zalila ju solnom kiselinom i ubadala nožem u bedro

U studenome 2015. godine Vanesa je uzela škare i odsjekla joj je kosu koju je imala svezanu u rep. Drugi put ju je je natjerala da se sama ošiša. “Ako nećeš ti, ošišat ću te ja britvom”, rekla joj je. U iskazu istražiteljima o poniženjima koje je trpjela, Slavonka je ispričala kako joj je jednom, dok je prala suđe u restoranu, Vanesa prišla i po leđima joj prolila solnu kiselinu od čega su joj ostali ožiljci. Jednom je Vanesa uzela kuhinjski nož i prigovorila joj je da salata nije složena kako je ona htjela te ju ubola u lijevo bedro.

“Uvijek je imala neke čudne razloge zbog kojih me je šest ili sedam puta nožem ubadala u lijevo bedro”, ispričala je istražiteljima.

Znali su je zaključavati u spremište, najčešće kada je bila sva u masnicama. Na tijelu je osim masnica i podljeva imala i rane od cigareta koje je Vanesa gasila po njezinim rukama i vratu.

“Nekoliko mjeseci prije Uskrsa ove godine zaključali su me u njihovu sobu dva dana, a znali su me zaključati i u skladište, odnosno u ostavi gdje sam spavala na podu i po pet, šest dana. Puštali su me samo na toalet, nisu mi davali ni hrane ni vode”, posvjedočila je o strahotama koje je doživjela.

NOVE ŽRTVE MONSTRUMA IZ POREČA: ‘Upao je u moju kuću i prebio me na mrtvo, rođena me majka nije prepoznala’