POČELO SUĐENJE ZA KORUPCIJU U HV-U: Iskaz ključnog svjedoka koji dokazuje kako je plaćeno mito za remont MIG-ova

Kao prvi svjedoci na početku procesa protiv optuženih u aferi s mitom za MiG-ove pojavili su se Đuro i Goran Sesar, čelni ljudi tvrtke Flycom-ing, ključni akteri nakon čije se prijave ova korupcijska afera počela rasplitati. Oni su, naime, zastupali rumunjsku tvrtku Aerostar koja se s ukrajinskim zavodom Ukrspecexport natjecala za remont hrvatskih MiG-ova.

Prema USKOK-ovoj optužnici zastupnik ukrajinskog zavoda za Hrvatsku Ivica Josipović, iz tvrtke Aeropartner, dao je deset tisuća eura mita bojniku Josipu Čoviću, članu MORH-ovog povjerenstva, kako ne bi bili izabrani konkurenti iz Rumunjske.

Ova afera krenula se razotkrivati nakon što je Goran Sesar prijavio SOA-i svoje sumnje u korupciju. Danas je suđenje za taj slučaj zatvoreno za javnost, jer bi, smatra sud, mogla biti u pitanje dovedena nacionalna sigurnost.

Čovićev poziv na tajni sastanak

No, Đuro i Goran Sesar svjedočili su još tijekom istrage. Goran je opisao kako mu je još u ožuku 2012. godine Čović poslao poruku i tražio ga sastanak.

“On, moj otac Đuro i ja našli smo se na benzinskoj postaji u Buzinu gdje nam je rekao kako svi članovi povjerenstva imaju negativan stav prema tvrtki Aerostar, te su protiv da se remont obavlja u Rumunjskoj. Pričao nam je koliko je teško dobiti taj posao, a povjerenstvo je navodno upravo u to vrijeme odlučivalo koju će tvrtku preporučiti. Tražio je da mu platimo 50 tisuća eura kako bi članove povjerenstva, koji su favorizirali Ukrespecexport, pridobio da daju glas za Aerostar. Uvjeravao nas je da će on zagovarati nas, odnosno činjenicu da je u Aerostaru 2003. godine već bio obavljan remont tih aviona. Prema njegovim riječima u rumunjskom zavodu već su poznavali avione, pa je mogao prezentirati kako bi bilo logično da oni nastave s remontom. Osim toga, namjeravao je kao argument ponuditi i činjenicu da avioni u tom slučaju ne bi izlazili izvan granica NATO-saveza”, opisao je Goran Sesar koji Čoviću nije dao mito.

Tvrdi da je MORH u natječajnu dokumentaciju doslovno iskopirao podatke o dijelovima iz ukrajinske ponude od 28. studenog 2011. godine, pa su viškovi iz ukrajinskih skladišta u stvari predstavljali rezliku u cijeni. Ukrajinska ponuda bila je, naime, pet milijuna eura jeftinija.

Detalji sms-ova iz USKOK-ove optužnice

I Đuro Sesar, još tijekom istrage, potvrdio je da ih je Čović tražio novac. Prisjetio se da ga je tražio mito i ranije, kada je MORH tražio ponuditelja za remont transportnih zrakoplova.

“Tada je želio mito kako bi Ukrspecexport dobio taj posao”, svjedočio je objašnjavajući kako je upravo Čović u MORH-u bio zadužen za obavljanje audita remontnih zavoda.

Đuro Sesar istražiteljima je pokazao i poruke što mu ih je slao Čović. U prvoj, od 3. srpnja 2012. godine čestitao mu je što je Aerostar dobio posao ‘remonta motora’, te dodao kako bi to mogla biti ‘ulaznica za remont migova’.

“Malo još poguraj ponudu, mi ćemo je podržati iako ima rizičnosti”, napisao je još Čović. Taj je SMS poslao Đuri Sesaru nedugo nakon što je u MORH stiglo anonimno pismo u kojem ga se prozivalo zbog nestručnosti. Sumnjao je da je pismo poslao upravo Sesar. Zato je, tvrdi, u poslanoj poruci bio pomalo ciničan ne bi li Sesara naveo na krivi korak, no istražitelji u to ne vjeruju.

Argument su im nove poruke koje je Čović poslao Sesaru 5. srpnja:

“Hoćeš li da podržim remont 3 motora i nabavu pd u Aerostar?”

“Pita zapovjednik je li to rizično, i kako braniti izbor, zbog štampe”.

“Što da se radi, imate li prijedlog”.

Isti dan, svega par minuta kasnije Đuro Sesar odgovorio mu je: “Aerostar je jedino i najbolje rješenje”.

‘Pogurajte malo da stvari budu uspješne’

Čović nakon toga nastavlja slati SMS-ove: “To je izvedivo. Potrebno je reći da je Aerostar matična tvrtka, provoditelj remonta i ona ima sve podatke o remontu motora. Da li da to objašnjavam?”

Sesar mu uzvraća podužim SMS-om: “Motori su i prvi put remontirani u AS (Aerostaru op.a.) i nije bilo ni jednog otkaza zadnjih deset godina. AS jedini u Europi ima živu liniju za remont motora. AS je po ugovoru jedini ovlašten za ugradnju i održavanje zapadne opreme, za što ima izrađenu projektnu i izvedbenu dokumentaciju. AS je u državi koja je član NATO saveza i EU”.

Čović na to odgovara porukom koju istražitelji smatraju iznimno važnom: “Svi o tome šute. Pogurajte malo stvari da budu uspješne”.