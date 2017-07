PLOČANKI KOJA JE MUŽA UBILA ZARIVŠI MU NOŽ U SRCE SUD SMANJIO KAZNU: Umjesto 10, u zatvoru će biti 4 godine

24-godišnja Karmen Matana Đorđević iz Ploča nožem je ubila supruga, pomorskog časnika Sašu Đorđevića, a sud joj je u ponovljenom postupku kaznu s prvotnih deset godina zatvora, smanjio na četiri.

Prvobitnu presudu mladoj Pločanki ukinuo je Vrhovni sud RH , kazavši kako je ona “nepodobna za preispitivanje” , ali i da se ne može sigurno i objektivno utvrditi koji su razlozi opredijelili sudsko Vijeće da presudi o desetogodišnjoj kazni zatvora.

Sudsko Vijeće je i u ponovljenom postupku zaključilo da je Karmen kriva za ubojstvo počinjeno 7. svibnja 2016. godine, oko 1 sat, u obiteljskom stanu u Pločama, na četvrtom katu stambene zgrade u Pločama, u Ulici Petra Svačića 12, piše Slobodna Dalmacija.

Verbalno zlostavljanje i fizički sukob

Do ubojstva je došlo tijekom verbalnog napada supruga koji joj je, nakon povratka s njezine rođendanske proslave, predbacivao da je bila s ocem njihova tromjesečnog dječačića. U verbalnom napadu ju je ispitivao i je li se kurvala, a predbacivao joj je da se kurvala i dok je on bio na brodu, da se skita dok on čuva tuđe dijete, da će je ubiti ako ne kaže tko je otac malog dječačića itd. Suprug ju je onda i fizički napao i to na način da ju je više puta udarao rukama po glavi u predjelu sljepoočnica, čela i cijele glave. Udarao ju je i stiskao po leđima, grebajući je i snažno udarajući u trbuh, rečeno je na suđenju.



Međusobno se naguravajući, došli su do kuhinje gdje je ona, kako bi se obranila, dohvatila kuhinjski nož dužine oštrice 19,5 cm i s njim ga ubola u gornji dio prsišta. Od uboda koji je bio fatalan njezin je suprug odmah preminuo.

Sličnosti sa slučajem Ane Magaš

Županijski državni odvjetnik na suđenju je tvrdio kako je do sukoba došlo u dnevnom boravku, a do uboda nožem u kuhinji, ali ne u trenutku dok joj se suprug nalazio sučelice, a ne iza leđa, kako se Karmen branila. DORH je inzistirao na istodobnosti napada i obrane, a branitelj Karmen M.Đ., dubrovački odvjetnik Dragan Pištalo, na kontinuitetu obrane, piše Slobodna.

Osuđenici se kao već odsluženi dio kazne priznaje sedam mjeseci provedenih u istražnom zatvoru, a mora platiti ukupno 46.768 kuna troškova vještačenja, svjedočenja, sudskog paušala i troškova zastupnika oštećene obitelji.

Ovaj slučaj mnoge je podsjetio na ubojstvo i sudski postupak Zadranki Ani Magaš, koja je također svoga supruga Kristijana Magaša ubila nožem.

No, za razliku od Ane Magaš, piše Slobodna, Karmen se nije branila postporođajnim sindromom, a razlika je i u tome što roditelji mlade Pločanke nisu ni približno utjecajni kao što je to zadarska obitelj Magaš.