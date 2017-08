[FOTO] PLAMEN I DALJE NEUMORNO HARA DALMACIJOM: Drniš nakon cjelonoćne bitke jedva obranjen, no stvorila se nova vatrena linija

Požar s planine Promine potpomognut vjetrom i dalje se širi prema Drnišu, a trenutno u njegovu gašenju sudjeluje 400-njak vatrogasaca i građana, izjavio je Hini noćas oko 4 sata načelnik Stožera civilne zaštite Grada Drniša Tomislav Dželalija.

Iza gasitelja na šibenskom i zadarskom području je vrlo teška noć. Više stotina vatrogasaca sudjelovalo je u obrani Drniša, no stanje je jutros mnogo bolje nego jučer. Vatra je zaustavljena kilometar i pol prije Drniša. Nema stradalih ni ugroženih objekata, a na terenu je 200 vatrogasaca i vojnika. Drniš je obranjen, no nova vatrena linija duga je najmanje šest kilometara i gori na vrlo nepristupačnom terenu – borovoj šumi u brdskom predjelu Drniša.

TIJEK DOGAĐAJA:



NOVO 9:25

U požaru koji je u ponedjeljak u 20.50 sati buknuo u Dupcima pored Omiša do utorka ujutro je izgorjelo oko 20 hektara borove šume, a 213 vatrogasaca na terenu ga još uvijek gasi, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

Požar, koji je sinoć nošen jakom burom divljao i mijenjao smjer, gasi 30 postrojbi sa 52 vozila i to Zadvarje, Makarska, Gradac, Drvenik, Podgora, Promajna, Tučepi, Brela, Baška Voda, Omiš, Dugi Rat, Kučiće, Zagvozd, Lovreć, Gata, Imotski, Trogir, Kaštela, Gomilica, Mladost, Žrnovnica, Dugopolje, Slatine, Podstrana, JVP Split, JVP Dubrovačko primorje-Dubrovački vatrogasci, te DIP Dubrovnik.

Iako se stanje na terenu jutros u 4.40 sati smirilo požar je još uvijek aktivan na par mjesta na brdu, pa će brojni vatrogasci i danas ostati na terenu ne bi li požar lokalizirali.

Osim tog požara na području Splitsko-dalmatinske županije i dalje je aktivan onaj na Hvaru, točnije poluotoku Kabal, predio Tiha koji je planuo u ponedjeljak oko 9.30 sati, a potom su vatrogasci u 11.20 sati dobili dojavu o još jednom požaru na tom području koji je bio udaljen od prvog požara svega 150 metara.

Odmah se u gašenje požara sa sedam vozila uključilo 30 vatrogasaca iz DVD Split, Vranjic, Omiš, Dugi Rat, Kaštela, Mladost, Gomilica, Trogir, JVP Split i sezonci iz Sinja. Zbog promjene vjetra nešto poslije 15 sati požar je promijenio smjer i u jednom momentu počeo se širiti prema Starom Gradu, no vatrogasci su ga svladali. Gasitelji i dalje rade na sanaciji požarišta.

I dalje je aktivan i požar na Svilaji koji je buknuo još 12. kolovoza i koji je do danas u nekoliko navrata bio lokaliziran, no zbog vremenskih uvjeta i na nekim mjestima teško pristupačnog terena gašenje je otežano.

8:55 U Prominu se očekuje dolazak ministra obrane Damira Krstičevića koji će se sastati s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Šibensko-kninske županije Darkom Dukićem.

Trenutno u Promini od ranog jutra požar gase dva Canadaira CL-415 i dva Airtractora AT-802, a na požarištima je angažirano i 96 pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Hrvatske kopnene vojske OS RH i to na požarištu Lišnjak Drniš i 72 pripadnika na požarištima Kožlovac, Kolarna i Lepuri kod Benkovca.

U pripravnosti za angažman na terenu nalazi se 189 pripadnika koji su smješteni u vojarnama u Benkovcu, Sinju, Kninu i „Lori“ u Splitu. Također, 210 pripadnika je u pričuvi za mogući angažman koji su smješteni u vojarnama u Vinkovcima, Petrinji, Gospiću i Našicama, priopćio je MORH.

8:52 Vatrogasce iz Zagreba jutros mijenjaju kolege s karlovačkog područja. Dobili su zadatak da lokaliziraju, spriječe širenje požara koji se zavukao u nekoliko kotlina na padinama Promine.

‘To su lokacije na kojima se ne očekuje djelovanje zračnih snaga već naših zemaljskih. Hvatamo ovo dopodnevno vrijeme dok nema jakog vjetra te na ovoj lokaciji mjenjamo kolege iz Zagreba, da se mogu odmoriti, rekao je Županijski vatrogasni zapovjednik Goran Franković Hini telefonom s požarišta.

U Karlovcu je još u pripravnosti još 40 vatrogasaca.

8:35 Požar s planine Promine još je daleko od toga da bude lokaliziran, a gasiteljima su u jutros pristigla u pomoć dva kanadera, dva traktora te 100 pripadnika Hrvatske vojske koji su raspoređeni na požarištu, kazao je za Hinu načelnik Stožera civilne zaštite Grada Drniša Tomislav Dželalija.

Vatrogasci, mještani, lovci, planinari… zajedno su uspjeli formirati liniju obrane pa je požar u naselju Lišnjak zaselak Čuline zaustavljen.

Međutim požar i dalje bukti u naselju Velušić zaselak Bibići i Raiči, kazao je Dželalija.

Nakon noćašnje evakuacije dvadesetak osoba iz tih mjesta novih evakucija stanovnika jutros nije bilo.

8:15 Na snazi je uzbuna za sve vatrogasce s područja RH, kazao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik RH.

8:10 ‘Nitko nije stradao, nijedna kuća nije izgorjela’, rekao je zadarski župan Božidar Longin nakon sastanka Kriznog stožera Zadarske županije.

Županijski vatrogasni zapovjednik Željko Šoša kazao je kako je vjetar malo popustio, no očekuje se da će poslijepodne ponovno ojačati.

‘Napravit ćemo i dalje sve da zaštitimo građane i njihovu imovinu. Noćas se posebno radilo na području Pristega gdje su minska polja u blizini kuća. Branili smo doslovno svaku kuću. Nadamo se pomoći i zračnih snaga’, rekao je Šoša, prenosi N1.

8:00 Tri kanadera krenula su jutros na to područje, javlja HRT.

Nova vatrena linija je duga najmanje šest kilometara te gori na vrlo nepristupačnom terenu, borovoj šumi u brdskom predjelu u okolici Drniša.

7:30 ‘Stanje je puno bolje nego prije pet, šest sati. Vatrogasci s područja Šibensko-kninske županije i kolege koje su nam u pomoć stigle iz kontinentalnog dijela Hrvatske, te članova Udruge 142. drniške brigade HV, postrojbe iz Domovinskog rata, s lovačkim udrugama i svim drugim društvima koja su svakdonevno na Promini, zaustavljen je veliki dio vatrene fronte koja je išla prema Drnišu.

Trenutno se radi na gašenju druge vatrene fronte koja ide prema zaseocima Tarlići i Raići, u selu Velušić, ali ona u ovom trenutku ne ugrožava naselja. Stotinu vojnika koji su došli na požarište pomoći će na sanaciji dijela požarišta kojeg smo tijekom noći gasili’, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

7:00 Zbog požara zatvorene su državna cesta DC27 Benkovac-Stankovci u Pristegu i državna cesta DC59 između Knina i Pirovca u Kistanju kao i sve prilazne županijske i lokalne ceste, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Također, zbog požara zatvorene su i županijska cesta ŽC6051 Perušić Benkovački-Kolarina i ŽC6258 Smilčić-Islam Latinski (DC56).

Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče otvorena je za sve skupine vozila, a između čvorova Benkovac i Pirovac vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, zbog smanjene vidljivosti od dima. Na autocesti A1 Između prolaza Vučipolje i vijadukta Božići vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, zbog vjetra. Zbog lakše prometne nezgode nakon tunela Ledenik treba voziti oprezno.

Zbog teretnog vozila u kvaru na riječkoj obilaznici na izlazu iz tunela Škurinje 2 u smjeru graničnog prijelaza Rupa vozi se jednim trakom.

Zbog slijetanja teretnog vozila, na 10. kilometru autoceste A1 u smjeru Karlovca pozivamo vozače na oprez.

Od 5,30 sati puštena je u promet dionica Jadranske magistrale DC8 Pisak-Dupci.

Zbog redovitog održavanja na autocesti A7 od čvora Draga do čvora Sveti Kuzam, u oba smjera zatvoren je vozni trak.

Na većini graničnih prijelaza sa Slovenijom , BiH, Srbijom, Crnom Gorom česta su i neizbježna čekanja, osobito tijekom ciljanih graničnih kontrola, pa HAK poziva vozače na strpljenje i razumijevanje. Zbog radova na izgradnji autoceste u Sloveniji između Ptuja i Graničnog prijelaza Gruškovje (Slovenija) vozi se u kolonama uz zastoje te uz duža čekanja na prijelazu Macelj na izlazu iz Slovenije.

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.

Cijelu noć trajala borba za Drniš

“Sve snage su na terenu i brani se Grad Drniš. Vatra se dalje širi jer puše vjetar. Raspoređujemo snage i formiramo liniju obrane kako bi obranili mjesta Siverić i Badanj”, rekao je Dželalija noćas oko 4 sata ujutro.

Vatrogascima su se u borbi s vatrom, koja se na Promini razbuktala u ponedjeljak poslijepodne, pridružili tijekom noći i njihovi kolege iz Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije a ujutro u 6 sati očekuje se dolazak 100 vojnika. U gašenju sudjeluju i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pogledaj fotogaleriju

Evakuirano stanovništvo

Zbog vatrene stihije ranije tijekom noći evakuirana je 21 osoba iz Lišnjaka te Velušića, iz zaseoka Bibići i Raići, koji su smješteni kod rodbine te u drniškom Dječjem vrtiću.

U slučaju potrebe za smještaj je spremna i drniška sportska dvorana, a tu je i Crveni križ koji je osigurao 40 kreveta i higijenske potrepštine, rekao je Dželalija.

Požar i između Omiša i Dubca

Požar koji je u ponedjeljak navečer oko 20,30 sati izbio na predjelu Vrulja zapadno od Brela na Makarskom primorju je pod nadzorom gasitelja, kazao je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina.

Vatra koja je planula iza brda na širem području Dubaca odnosno u Vruljama nedaleko od Brela, potpomognuta burom, brzo se proširila do jadranske ceste i prebacila prema moru te zahvatila nisko raslinje i nešto borove šume.

Odmah po dojavi na gašenje požara upućeni su vatrogasci svih dobrovoljnih vatrogasnih društava s Makarskog primorja, a nedugo zatim su im pomoć pružili i vatrogasci s područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Unatoč vjetru i teškom terenu gasitelji su noćas uspjeli obuzdali požar prema Brelima i mjestu Pisak prema Omišu pa kuće kao i gospodarski objekti u tim mjestima nisu bili vatrom ugroženi. Ipak manji dio žitelja Piska je bio preventivno evakuiran u Omiš i jutros će se svi vratiti u Pisak, kazao je Glavina.

U požaru kod Brela koji je od ranog jutra pod nadzorom gasitelja, izuzev dvije manje vatre visoko u planinskim liticama iznad Vrulje, izgorjelo je nešto borove šume i niskog raslinje na površini od oko 30 hektara, a požar je gasilo gotovo 200 vatrogasaca s 37 vatrogasnih vozila.

Gasitelji jutros saniraju rubne dijelove požarišta i gase sporadične vatre koju izbiju iz izgorjelih stabala na opožarenoj površini, a dio vatrogasaca bit će tijekom jutra vraćen u svoja mjesta, dok će gasitelji iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s Makarskog primorja i dalje ostati na požarištu, dodao je Glavina.

Državna cesta D8 koja je od sinoć bila zatvorena za promet zbog požara i većeg broja vatrogasnih vozila pa se promet odvijao zaobilaznim cestama iza Biokova i Mosora, od jutros u 5,30 sati je otvorena za sav promet.

Nekoliko kilometara duga požarišta

Požari su jučer harali na više mjesta u Zadarskoj županiji. Požarišta duga i po nekoliko kilometara, nepristupačan i miniran teren te bura maksimalno su otežavali posao gasiteljima. Najkritičnije je jučer bilo na području Benkovca i Vrane, a tijekom poslijepodneva vatra se približila Zadru.

TEŠKA BORBA S VATRENOM STIHIJOM: Bura ne jenjava, vatra u Pristegu stigla nadomak kuća; stiže pomoć iz cijele Hrvatske

Na području Promine i Drniša bilo je najteže pa su tamo upućeni i pozivi na evakuaciju stanovništva. U Pristegu je vatra stigla do samih kuća, u obrani domova pomagalo je lokalno stanovništvo.