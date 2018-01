PIJANI VOZAČ (18) USMRTIO MAJKU TRIJU DJEVOJČICA: ‘Ta cesta postaje cesta smrti, samo pukom srećom s njom nisu bila djeca’

Nesretna 36-godišnjakinja poginula je na opasnoj cesti koja je već uzimala živote

Jutros oko 7 sati, u Ulici dr. Franje Tuđmana u Biogradu, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su stradale dvije osobe. Prema rezultatima očevida sumnja se da je 18-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 1,4 promila, upravljao Volkswagenom zadarskih registarskih oznaka u smjeru središta grada i sudario se s Mazdom isto zadarskih registracija kojom je, ispred njega i u istom smjeru, upravljala 36-godišnjakinja, priopćili su iz zadarske policije.

Na ‘cesti smrti’ prije tri godine ženu na pješačkom usmrtio vozač koji je vozio 120 km/h

Poginula 36-godišnjakinja bila je, inače, medicinska sestra i majka triju djevojčica, a njezina tragična pogibija šokirala je Biograđane.

Kriminalističko istraživanje još traje, a krivac za nesreću dobit će kaznenu prijavu.



UŽAS U BIOGRADU: Pijani 18-godišnjak udario Mazdu koja se zatim zabila u stablo, vozačica (36) preminula nakon sat vremena u bolnici!

Nakon sudara Mazda je izašla izvan kolnika i udarila u stablo. Vozačica je prevezena u zadarsku bolnicu gdje je, sat vremena nakon nesreće, preminula. Volkswagen se nakon sudara prevrnuo na krov, a vozač je nakon očevida također prevezen u bolnicu.

‘Samo je sreća u nesreći što s njom nisu bile i njezine tri djevojčice’

“Ta cesta postaje cesta smrti. Prije tri godine na toj istoj cesti pod kotačima Golfa koji je jurio 120 kilometara na sat, stradala je žena. Udario ju je dok je prelazila pješački, a umrla je na putu do bolnice. Na toj su cesti, koja je blizu moje kuće, četvero ljudi je poginulo, a sedmero ih je završilo s ozljedama. To je samo ono što ja znam”, rekao je Ante Fuzul, oporbeni vijećnik biogradskog gradskog vijeća, za 24 sata.

Dodao je i kako je zajedno sa svojom prijateljicom pokrenuo inicijativu da se postavi uočljivija prometna signalizacija, a za vozače koji je neće poštivati, i ležeće policajce ili kakav drugi vid usporavanja brzine.

“Dok se to ne napravi, nažalost, zbrajat ćemo mrtve i ozlijeđene. Tražio sam preko vijeća roditelja, čiji sam član, da se ta cesta uspori čim mi je dijete krenulo u tu školu jer me strah. Škola je na dnu ceste i klinci su vozačima tamo kao glineni golubovi! U osam godina borbe dobili smo samo dvije vibrirajuće trake koje nemaju nikakav učinak, jer kotači preko njih prelaze kao preko selotejpa. Odbili su nas i za kružne tokove rekavši da za to treba mijenjati urbanističke planove, a da će to Grad Biograd riješiti kroz prometnu strategiju grada. Čekamo ju već dvije godine i ne događa se ništa. Potreslo me ovo stradavanje noćas, poznajem članove obitelji poginule, djeca nam idu zajedno u školu i samo je sreća u nesreći što tri njezine djevojčice tada nisu bile s njom u autu”, dodao je Fuzul.