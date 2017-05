PIJANI SVEĆENIK SKRIVIO NESREĆU, ZADARSKI LIJEČNIK SE BORI ZA ŽIVOT: ‘Znate kako je, nisam mogao odbiti čašu vina…’

U Zadru se u subotu navečer dogodila teška prometna nesreća kada je župni vikar Paga, Poljak Korcz Zbigniew Jacek a 0,94 promila alkohola u krvi frontalno naletio na drugi automobil u kojem je bio zadarski liječnik Danijel Sekula i njegova supruga Nina, piše Slobodna Dalmacija.

Nesreća se dogodila kad je vikar u nepreglednom zavoju, na mokrom kolniku i pod utjecajem alkohola izgubio nadzor nad vozilom, prešao u suprotni prometni trak i udario u automobil u kojem su bili liječnik i njegova žena. Njegov se automobil zarotirao i udario u zid obližnje kuće zadnjim krajem, a drugi se automobil odbio na zemljanu površinu kraj kolnika.

Dr. Sekula je još u životnoj opasnosti

Žena je sada dobro, dr. Sekula se još nije probudio nakon nesreće. Nalazi se na intenzivnoj njezi u KBC Zagreb, kamo je prebačen iz Zadra zbog teških ozljeda, a liječnici su potvrdili da je još uvijek u životnoj opasnosti.

Vikar kaže da se sve dogodilo brzo:



‘Dosta smo pričali i ne mogu opisati koliko mi je teško. Sve se dogodilo u trenutku. Išao sam na večeru u Zadar povodom krštenja, a prije toga sam popio čašu vina na pričesti na Pagu’, ispričao je Zbigniew.

U zadarskoj Općoj bolnici svi su potreseni nesrećom kolege.

‘Teško mi je i ovo što govorim reći. On mi je kao brat. Ja sam ga primio na Odjel pulmologije i učio svemu što sam mogao. On je sjajan čovjek, stručnjak i liječnik. On i njegova supruga su sada u bolnici, a kod kuće ih čeka troje malodobne djece. Prava je sreća da i oni s njima nisu te večeri bili u automobilu’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju ravnatelj bolnice Željko Čulina.

‘Mogu se jedino moliti za zdravlje stradalih’

Ozljeđen je i vikar koji je skrivio nesreću. Zadobio je napuknuće kralježaka, a iz bolnice je pušten na kućnu njegu. Zbog svega je vrlo potresen.

‘Popio sam čašu vina prije, znate kako je to kada su pričesti i krštenja. Ne možeš odbiti ljudima. Sada se molim za zdravlje ovih koji su stradali, ne znam što drugo mogu ‘, kaže vikar omiljen u Pagu, gdje mještani kažu da je simpatičan i dobrodušan čovjek. no potvrdili su da su ‘svi tamošnji svećenici brzi na volanu’ te da su uvijek ‘jurili kao metak’. U Pagu kažu da bi najbolje bilo da je nakon tog dana ‘otišao spati’, a ne u Zadar. Tog je dana imao dvije ili tri pričesti, pričaju mještani i dodaju da je Jacek i inače veseo čovjek koji ‘ne zna reći ne’ pa nije mogao odbiti iće i piće kojim su ga nudili, a niti poziv u Zadar.

Navodno se i ranije hvalio kako do Zadra brzo vozi, no prijatelji i poznanici ga brane i kažu da baš ne zna dobro hrvatski jezik pa je vjerojatno pomiješao pojmove, a netko ga je pogrešno shvatio. Zadarska nadbiskupija još se nije oglasila o ovom slučaju i posljedicama koje bi mogle zasediti paškog vikara.