PEDOFIL IZ ŠIBENIKA MISLIO DA JE NOVINARKA ŠKOLARKA: Prišao joj i rekao: ‘Ajd dođi, primit ću te u krilo. Dobiješ 50 kunića’

Dok je snimala reportažu kod srednje tehničke škole u Šibeniku, novinarka emisije ‘Provjereno’ Nove TV doživjela je šokantnu situaciju.

“Prolazila sam ovuda kada me je zaustavio stariji gospodin i ponudio mi da se prošećemo. Odbila sam. A nakon toga mi nudi 50 kuna da se prošetamo i nešto drugo radimo”, kazala je novinarka Ana Malbaša za Dnevnik.hr.

“Pa nisam vuk, ne jedem niti grizem”

Shvativši kako je nastrani muškarac pomislio da je srednjoškolka, ona je odlučila odglumiti i vidjeti što će se dogoditi. Razgovor s pohotnikom snimala je mobitelom, a on joj je tijekom šetnje predložio da odu u jednu napuštenu kuću.

“Šta misliš da ću te ja pojest. Pa nisam vuk. Ja ne jeden nikoga niti grizem. Kako ti budeš prema meni, tako ću ja biti prema tebi. Ja mislim da sam fer i da nisam neki odvratan čovik. Ajd, dođi. Primit ću te u krilo. Ajd, dobiješ 50 kunića”, kazao joj je.



Nije odustao niti nakon njezina protivljenja, a u razgovoru joj je otkrio da je nedavno dao 20 kuna jednoj osmoškolki kako bi se ljubila s njime. S tom djevojčicom, rekao je, imao je dogovor za ponovni susret.

Obilazi i ostale škole u Šibeniku

Kada ga je novinarka glumeći školarku upitala dolazi li uvijek pred istu školu, odgovorio je da odlazi i do drugih škola.

“Nemam veze s tehničkom školom. Ja tako svuda prođem. Idem skoro tamo do blizu Mandaline, u Crnicu do igrališta, do gimnazije ja šetam…”, kazao je.

Potom joj je ponudio da odu do jednog mračnog pothodnika, no kada ga je novinarka uživljena u ulogu školarke odbila, postao je pomalo agresivan, a potom otišao u nepoznatom smjeru.

Novinarka je snimljeni materijal predočila policiji u Šibeniku koja je pokrenula istragu događaja u srednjoj, ali i u osnovnoj školi gdje nastrani muškarac vreba žrtve.

