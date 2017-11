PARTNER IZ PAKLA: Slavonac pokušao ubiti ženu jer ga je htjela ostaviti, prvo ju je napao nožem, a zatim silovao

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku pokrenulo je istragu protiv 51-godišnjaka zbog pokušaja teškog ubojstva i silovanja nevjenčane supruge.

Muškarac je 25. listopada u Bilju pokušao nožem u trbuh ubosti 42-gpdišnju izvanbračnu partnericu jer ga je htjela ostaviti. Ona je njihovu zajednicu preknula zbog učestalih prijetnji i uvreda koje joj je partner upućivao u alkoholiziranom stanju, piše Glas Slavonije.

Žena se uspjela obraniti od uboda u abdomen, no pritom je zadobila reznu ranu desne potkoljenice. Kada je vidjela da je bivši partner odlučan u namjeri da je ubije, uplašena je žena obećala nasilniku da će mu se vratiti. On je privremeno odustao od napada, no noćna mora nastavila se kada ju je on, po dolasku u obiteljsku kuću, silovao uz prijetnje nožem.

Nakon što je uhićen i ispitan u državnom odvjetništvu, 51-godišnjak je priveden sucu istrage Županijskog suda u Osijeku.



‘Sudac istrage je u povodu prijedloga Županijskog državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora protiv muške osobe s područja Luga, proveo usmeno nejavno ročište, te je nakon istoga prihvatio prijedlog da se zbog osnovane sumnje na kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju i teškog kaznenog djela protiv spolne slobode na štetu izvanbračne supruge, prema istome rješenjem odredi rješenjem istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog bojazni od dovršenja i ponavljanja kaznenog djela’, izjavio je glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rošac.

U prvih osam mjeseci ove godine u Hrvatskoj se dogodilo 28 ubojstava u kojima je smrtno stradalo 12 osoba ženskog spola. U 12 zabilježenih ubojstava počinjenih među bliskim osobama ubijeno je sedam žena.