PAO POHLEPNI BANKAR IZ VARAŽDINA: Izvukao je čak 2,5 milijuna kuna, pet godina se služio istim trikom

Bankar je godinama stornirao troškove koje je napravio vlastitom karticom, te je tako banku oštetio za 2,5 milijuna kuna.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage, podiglo optužnicu pred Županijskim sudom u Varaždinu protiv hrvatskog državljanina (1976.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

On je svojom kreditnom karticom prisvojio 2,5 milijuna kuna podizanjem novca s bankomata, kao i kupovinom na karticu. Optuženi je bio voditelj odjela kartičnog poslovanja u poslovnici banke u Varaždinu, te je stoga imao sve potrebne elektroničke vjerodajnice i šifre pomoću kojih je mogao u sustavu banke poništiti transakcije koje je obavio vlastitom kreditnom karticom. Na taj je način sav trošak padao na teret banke. To je činio pet godina, od srpnja 2010. do strpnja 2015., bez da je itko išta primjetio. Istraga je pokazala kako je sustav nadzora potpuno zakazao, piše Podravski.hr.

“Okrivljenika se tereti da je od srpnja 2010. do srpnja 2015. u Varaždinu i Zagrebu, kao zaposlenik banke na radnom mjestu voditelja odjela kartičnog poslovanja, svojom kreditnom karticom plaćao robu i usluge za vlastite potrebe i na bankomatima podizao i zadržavao za sebe novac, a nakon toga u računalnom sustavu banke obavio storniranje svih tako učinjenih transakcija, tako da one nisu bile naplaćene s njegovog računa, već su naplaćene iz sredstava banke”, navodi se iz Županijskog državnog odvjetništva.

“Na opisani način si je pribavio nepripadnu imovinsku dobit na štetu banke u iznosu od gotovo 2.500.000,00 kuna. Okrivljenika se tereti i da je provodio neistinita knjiženja na kontima banke radi prikrivanja kaznenog djela i manjka novca u banci”, objavljeno je.