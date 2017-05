PAO DUBROVAČKI ‘KRALJ ESKORTA’: Političarima i bogatim strancima podvodio prostitutke, neke i maloljetne

Nakon što je gotovo pet godina bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, napokon će početi suđenje Dubrovčaninu Mariju Vuletiću, organizatoru lanca elitne prostitucije optuženom za podvođenje jedanaest djevojaka u dobi od 17 do 33 godine.

Protiv Vuletića je u kolovozu 2012. godine podnesena kaznena prijava za podvođenje djevojaka iz Zagreba, Siska, Zadra i Osijeka, kojima je klijente, i to uglavnom strance, pronalazio preko interneta. One su svoje usluge naplaćivale od 300 do čak 2000 eura, a Vuletić je uzimao dvije trećine zarade, piše Slobodna Dalmacija.

Pružale usluge u hotelima, apartmanima, na jahtama…

Prijava ga je teretila da je u razdoblju od ožujka do 22. srpnja 2012. godine u četiri navrata dogovorio s klijentima “susrete” s prostitutkama u dva hotela i dvije obiteljske kuće u Zagrebu. Osim toga, one su seksualne usluge pružale i na Hvaru, u Vodicama, Rogoznici, Makarskoj, Rijeci i Senju, i to na jahtama, u marinama, hotelima, apartmanima i hotelskim sobama.

One su klijentima naplatile najmanje 95.000 kuna, od čega je Vuletić sebi uzeo 61.000 kuna. Godinu dana ranije on je u Zagrebu već bio osuđen na sedam mjeseci zatvora zbog istovrsnog djela. U to vrijeme mediji su spekulirali da su među njegovim klijentima, osim bogatih stranaca, bili i neki političari te jedan nogometaš, ali se njihova imena nisu spominjala.



RASKRINKANA ELITNA PROSTITUCIJA NA PODRUČJU ZADRA: Za seks u stanovima i na jahtama tražile i do 5000 kuna, uz obilje kokaina

Godinama mu nisu mogli ući u trag

Općinski sud u Šibeniku potvrdio je optužnicu protiv njega 20. studenoga 2012. godine, no slučaj je, piše Slobodna Dalmacija, mirovao gotovo dvije i pol godine, da bi 19. ožujka 2015. godine Vuletiću bio određen istražni zatvor, a za njim raspisana tjeralica. No, tada je utvrđeno da Vuletić nema niti jedno aktivno prebivalište ni boravište u Hrvatskoj.

Šibenskom je sudu potom dojavljeno sa suda u Sisku, gdje se također vodio jedan postupak protiv Vuletića, da je on u Njemačkoj na izdržavanju zatvorske kazne i da na slobodu treba izaći potkraj listopada 2015. godine. U međuvremenu je šibenski sud odlučio da mu se sudi u odsutnosti, a obrat se dogodio početkom svibnja ove godine kada je utvrđeno da se Vuletić nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu i to zbog slučaja koji se protiv njega vodi pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu.

Vuletića je, naime, 25. travnja ove godine Njemačka izručila Hrvatskoj zbog kaznenog djela teške krađe i odsluženja kazne zatvora, tako da je sada dostupan i šibenskom sudu radi suđenja za podvođenje eskort-dama.

RAZBIJEN LANAC MEĐUNARODNE PROSTITUCIJE: Iskorištavali mlade djevojke za seksualne usluge u BiH, Austriji i Njemačkoj