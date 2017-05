ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZORIĆ&BAHAT d.o.o.

10 000 ZAGREB, Nikole Tesle 16

Tel: 01/4810-277 Fax:01l4811-319

OIB: 637452301 99

TELEGRAM MEDIA GRUPA D.O.O.

Heinzelova 62 a

10000 Zagreb

OIB: 36974788949

Na ruke glavnog urednika g. Dražena Arapovića

P R E D M E T: Anika De Vilera i Aurelia Vilera Avila/zahtjev za ispravak netočnih informacija

U otvorenom zakonskom roku putem iskazanog punomoćnika Ivane Bahat, odvjetnice u odvjetničkom društvu Zorić&Bahat d.o.o. iz Zagreba, Nikole Tesle 16, gospođa Anika De Vilera (OIB: 67501 178847) osobno te kao majka i zakonska zastupnica maloljetne Aurelie Vilera Avila (OIB: 14777851696) obje s prebivalištem na adresi Zagreb, Frankopanska 22 podnosi zahtjev za ispravak netočnih informacija sadržanih u članku pod naslovom “PREVARANTICA POZNATA PO MULJANJU U UDRUZI ‘HRABRO DIJETE’ OTELA KĆER PODUZETNIKA S MALTE? ‘Odvela ju je, a dijete je bolesno'”, objavljenog u rubrici Crna kronika dana 10. travnja 2017. godine, u 07:11 sati, na internetskoj stranici portala http://www.net.hr, na linku: http://net.hr/danas/crna-kronika/prevarantica-poznata-po-muljanju-u-udruzi-hrabro-dijete-otela-kcer-poduzetnika-s-malte-odvela-ju-je-a-dijete-je-tesko-bolesno/.

Tvrdnje iznesene u gore citiranom naslovu članka, kao i informacije navedene u samom članku, predstavljaju niz netočnih i obmanjujućih infomacija, a kroz cijeli tekst pogrešno se navodi osobno ime mlt. Aurelie Vilere Avile (“Aurelija”).

U objavljenom članku autor Ana Raić-Knežević navodi kako: “Već više od mjesec dana malteški poduzetnik Andreas Will Gerdes traga za svojom jednogodišnjom kćerkicom koju je u nepoznato odvela njezina majka, višestruko prijavljivana prevarantica Anika de Vilera, a prema najnovijim informacijama obje su posljednji put viđene u Zagrebu” te da je “zbog toga otac hrvatskim medijima uputio apel za pomoć u potrazi za ženom s kojom iam dijete i koja je unatoč zabranama napuštanja Malte uspjela otputovati…” U prvom redu valja naglasiti da se stanoviti Andreas Gerdes nezakonito predstavlja kao Aurelijin otac te da Aurelia nije njegova “kćerkica”, a koju činjenicu je autor teksta mogao i morao provjeriti prije objave članka (primjerice uvidom u rodni list, izvadak iz matice rođenih ili neku sličnu ispravu). Uvidom u neku od identifikacijskih isprava autor bi mogao ispravno utvrditi i ime i prezime osoba na koje se referira u svom članku. Naime, u svim ispravama kao otac mlt. Aurelie naveden je Gustavo Alfonso Villera Avila. Nadalje, netočan je podatak da je riječ o “jednogodišnjoj” djevojčici obzirom je Aurelia rođena u kolovozu 2015. godine iz čega jasno proizlazi da ima navršenih 20 mjeseci života (znači godinu i osam mjeseci), što je također autor mogao i morao provjeriti uvidom u neku od spomenutih isprava, nakon čega bi vjerojatno zaključio da gospodin koji se predstavlja kao otac djeteta to očigledno nije, jer je nadasve logično i životno da otac zna koliko mu kćer ima godina odnosno kada je rođena.

Anika De Vilera je majka mlt. Aurelie i prema tome ima sva prava koja proizlaze iz instituta roditeljske skrbi dok, s druge strane, Andreas Will Gerdes ne polaže nikakva roditeljska, skrbnička i slična prava pa stoga ne može utjecati na odluku majke gdje će ista s djetetom boraviti i kada će putovati, niti je ona dužna njega izvještavati o svojim namjerama putovanja. Isto tako, netočan je i podatak da je Anika De Vilera “višestruko prijavljivana prevarantica” obzirom se protiv iste ni u Republici Hrvatskoj ni Republici Malti ne vode kazneni postupci zbog kaznenog djela prijevare. S tim u svezi, Anika De Vilera nikada nije “muljala” u udruzi “Hrabro dijete” niti je u predmetnoj aferi saslušavana kao svjedok, a kamoli da bi se protiv nje vodio kazneni postupak radi kaznenog djela prijevare.

Također, suprotno onome što je objavljeno u tekstu, Aniki De Vilera nikada nije izdana sudska zabrana napuštanja Malte ili bilo koja privremena mjera, odnosno mjera opreza s tim u svezi, pa u njenom napuštanju teritorija Malte sa mlt. Aureliom ne postoje nikakavi elementi protupravnosti. Nadalje, autor prenosi “vapaje” Andreasa Gerdesa da je Aureliji “zdravlje ugroženo” te nastavno iznosi njegovo objašnjenje kako “djevojčica pati od hidrocefalusa zbog čega mora biti pod nadzorom liječnika”. Navedene informacije ne odgovaraju istini jer zdravlje djeteta niti u jednom trenutku nije bilo ugroženo, a hidrocefalus nije bolest zbog koje se mora biti pod liječničkim nadzorom. Prenošenje izjave gospodina Gerdesa da je “nestanak svog djeteta prijavio 3. ožujka ove godine nadležnim tijelima u Malti”, kao i da je Anika uspjela otputovati “iako su granice zatvorene, a Anikina je putovnica bila deponirana na obiteljskom sudu” , zatim da joj “kći nimalo ne nalikuje” i da “samo traži da Aureliju vrate sigurnu u njezinu domovinu”, usmjereno je na kreiranje lažne predodžbe da je bolesno i ugroženo dijete uzeto od oca te prisilno odvedeno/oteto s Malte što ponovno nema ni činjenično ni pravno uporište obzirom da je država državljanstva djevojčice upravo Republika Hrvatska, a njezin je otac Gustavo Alfonso Villera Avila i majka Anika De Vilera.

Dijelovi teksta u nastavku također su puni nelogičnosti i neistina, pa tako i izjava kako je: “život mog djeteta u pitanju jer bez odobrenja liječnika ne smije ni na kakva dulja putovanja. Ne bi smjela ni letjeti avionom”. Spomenuto dijete, za koje gospodin Gerdes nezakonito koristi posvojnu zamjenicu, a autor članka prenosi podatke bez

prethodne provjere, ima postavljenju dijagnozu hidrocefalus, međutim njezino stanje je sanirano i svakako nije takvo da bi iziskivalo strogo mirovanje, zabranu kretanja i stalni liječnički nadzor. Mlt. Aurelia ni u jednom trenutku nije bila u životnoj ugrozdi niti bi njezna majka to dopustila.

Dalje, u istom paragrafu stoji kako “prema odluci suda on i Anika imaju zajedničko skrbništvo nad Aurelijom zbog čega nije smjela bez njegova znanja i odobrenja odvesti dijete”, što je bezobzirna laž. Ne postoji zajedničko skrbništvo niti bilo kakva sudska odluka ili odluka nekog drugog nadležnog tijela prema kojoj bi Andreas Gerdes bio skrbnik mlt. Aurelije.

Tvrdnje o navodnom zlostavljanju kućne pomoćnice Slavice Daković u dijelu teksta ispod podnaslova “Evo za što se sve sumnjiči Aniku De Vileru” također predstavljaju neistinite informacije jer Anika de Vilera nije zlostavljala ni maltretirala niti držala kao roba svoju kućnu pomoćnicu, a pored toga autor teksta ne navodi iz kojeg točno “talijanskog medija” prenosi svjedočenja dotične 65-godišnjakinje.

Nečuveno je i autorovo izvrtanje činjenica i u svezi Anike De Vilere i slučaja “Sumnjivog nestanka novca iz Zaklade Šitum” kako se to u podnaslovu navodi. Naime, navod da je podnositeljica zahtjeva “postala je poznata nakon afere s novcem koji je nestao iz Zaklade Šitum” jest krajnje zlonamjerno iskrenuta Anikina namjera da pomogne bolesnom djetetu i roditeljima, s kojima dodatno suosjeća jer i sama majka djevojčice koja je rodena sa hidrocefalusom. Autor navodi kako je Nacional rekonstruirao da je Aniki De Vileri isplaćen uplatnicom iznos od 12.000,00 kn u listopadu 2013. i to za troškove puta u SAD da bi potom u idućoj rečenici naveo kako ona nije potpisala uplatnicu niti je primila novac radi čega si autor postavlja gdje je novac završio. Nejasno je, naime, zašto je autor članka predmetni članak naslovio “PREVARANTICA POZNATA PO MULJANJU U UDRUZI ‘HRABRO DIJETE'” ako i sam zaključuje da Anika De Vilera nije primila novac pa se stoga postavlja pitanja u čemu se to točno ogleda “muljanje” “prevarantice” Anike De Vilere.

Autor se dalje poziva na “izvješće berlinske policije od 23. ožujka 2010. pokazuje da ju se sumnjiči za tri novčane prijevare i jedna pokušaj prijevare. U razdoblju od 20. listopada do 1. studenoga 2008. oštetila je tvrtku Peek&Cloppenburg KG za 4.139,90 eura te tvrtku Shan GmbH za 5.589,00 eura između 14. veljače i 7. travnja 2009. Nedugo nakon toga pokušala je od tvrtke Riller&Schnauk GmbH uzeti 360.020,00 eura, da bi 20. svobnja 2009. tvrtku Hardenberg Ckncept GmbH oštetila za 7.714,66 eura”. Iz predmetne objave nije razvidno da li je autor imao uvid u dokumentaciju na koju se poziva i ukoliko sporna dokumentacija uopće postoji zašto je autor zaključio da bi objava informacije da je prije skoro 10 godina Anika De Vilera počinila nešto što nema veze s inkriminacijama koje joj se imputiraju u spornom članku – a to je otmica djeteta, bila nužna i opravdana. Namjera autora očigledno je bila ocrniti dotičnu kako bi se cijela priča začinila.

Autor zaključno navodi da je Net.hr u posjedu sudskih dokumentata koji pokazuju da je Anika De Vilera “osoba s poremećajem osobnosti, iznimno niskom empatijom te izraženom narcisoidnošću”, a koja je tvrdnja netočna jer Anika De Vilera nema poremećaj osobnosti niti bilo koju od navedenih dijagnoza.

Sve prethodno opisane netočne informacije objavljene u spornom članku uvelike su utjecale na ugled, čast i, na kraju krajeva, normalan život i funkcioniranje Anike De Vilere. Objavljene neistine imale su za posljedicu stvaranje negativne slike i prouzročile su nenaknadivu štetu jednoj majci koja to ni sa čim nije zaslužila i to na temelju neosnovanih optužbi i laži osobe koja se lažno predstavlja, a kojoj autor iz nepoznatog razloga poklanja vjeru, a da pritom autor članka tvrdnje te osobe uoće ne nađe shodnim provjeriti niti prije objave članka kontaktirati ženu koju proziva prevaranticom i otimačicom djeteta. Objavljivanje slika maloljetnog djeteta na način kako je to učinjeno u predmetnom članku je također deplasirano i u potpunosti protivno odredbi čl.16. Zakona o medijima.

Imajući u vidu da je autor teksta postupio protivno odredbi čl. 7. Zakona o medijima prema kojoj ,,svaka osoba ima pravo na zaštitu privatnosti, dostojanstva, ugleda i časti“ te odredbi čl. ’16. istog Zakona, moli se Naslov (glavni urednik) da sukladno čl. 40. st. 1. Zakona o medijima postupi po zahtjevu i objavi ispravak netočnih informacija na način koji je propisan citiranim Zakonom.

U Zagrebu, 08. svibnja 2017. godine

Odvjetnica Ivana Bahat, p.p