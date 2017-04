OZBILJNE OPTUŽBE PROTIV RIJEČKIH POLICAJACA: ‘Dobro su me ispeglali. Tukli su me šakama i pendrecima dok su mi ruke bile u lisicama’

Pod utjecajem alkohola, ali zdrav, ušao je u postaju prometne policije iz koje je izašao s ozljedama zbog kojih je, pet dana kasnije, podvrgnut hitnom kirurškom zahvatu bez kojeg bi, zbog krvarenja u trbušnoj šupljini, umro. Priča je to koja dolazi iz Rijeke gdje je Općinsko državno odvjetništvo podignulo optužnicu protiv troje službenika riječke prometne policije zbog osnovane sumnje da su Riječaninu nanijeli ozljede opasne po život.

Za kazneno dijelo nanošenja teških i po život opasnih ozljeda od strane policijskih službenika zakonom je predviđena kazna od tri do dvanaest godina zatvora. Upravo toliko prijeti trojici službenika riječke prometne policije za koje se sumnja da su jednom Riječninu nanijeli teške tijelesne ozlijede.

Riječ je o jednom slučaju privođenja koji se dogodio još u rujnu 2015. godine, oko kojeg je istraga i dokazni postupak u Općinskom državnom odvjetništvu trajao punih godinu dana. Nakon provedenog saslušanja oštećenika i osumnjičenih policajaca, čitavog niza svjedoka, prikupljene dokumentacije i provedenog medicinskog vještačenja od strane ovlaštenog sudskog vještaka, tužiteljstvo je dalo za pravo oštećeniku, 37-godišnjem Riječaninu, da je brutalno pretučen od strane ove trojice policajaca, piše Novi List.

Što se dogodilo?

Tog 26. rujna 2015. godine, prema tekstu optužnice, prometna policija tog je dana u više navrata postupala prema Riječaninu, koji je najprije zaustavljen u gluho doba noći, oko 1.30 sati, na Cerniku, i to sa 3,09 promila alkohola. Tada mu je policija izrekla zabranu upravljanja vozilom. Potom su ga istu večer, tog istog 26. rujna, ponovno zaustavili, no Riječanin se odlučio opirati te se nije zaustavljao. Djelatnici prometne na koncu su ga uspjeli zaustaviti, no Riječnin je tada odbio alkotestiranje. Sa sobom nije imao ni vozačku dozvolu te je isključen iz prometa. Kad su se djelatnici prometne policije udaljili, Riječanin je ponovno sjeo za volan, a policija ga je ponovno uočila samo dvadesetak minuta kasnije.



Dvojac iz prometne patrole oborio ga je potrbuške na pod, stavio mu lisice i odvezao ga u policijsku postaju na smještaj do otrežnjenja.

Prema liječničkom nalazu 37-godišnjak zadobio je serijski prijelom od drugog do šestog rebra lijevo, razdor trbušne maramice te razdor slezene i opornjaka zbog čega je podvrgnut hitnom kirurškom zahvatu. Riječanin se u bolnicu javio pet dana nakon privođenja u policijsku postaju, no tužiteljstvo je stalo na njegovu stranu zbog medicinskog nalaza koji je upućivao kako su ozlijede bile stare nekoliko dana.

Iz PU primorsko-goranske sve negiraju

U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj nisu našli elemenata za pokretanje disciplinskog postupka protiv ove trojice prometnih policajaca te oni još uvijek nisu udaljeni iz službe.

Riječanin kojeg je navodno prebila policija navodno je oTprije poznat policiji, a kazao je kako to nije bio prvi put da je pretučen od strane policijskih službenika, no taj su put pretjerali s batinama.

‘Dobro su me ‘ispeglali’. Tukli su me šakama i pendrecima dok su meni ruke bile u lisicama, na leđima. Najgore je počelo kad su me priveli u postaju u Ciottinoj, kada mi je pristupio jedan policajac i rekao: ‘Ti zaje….. moje ljude, sad ćeš vidjeti svoga Boga’. Počeo me tući šakom u trbuh, nakon čega me bacio na pod i nastavio mlatiti, zajedno s drugima, kazao je Riječanin za Novi List koji je želio ostati anoniman.

Na pitanje zbog čega nije odmah sve prijavio i otišao u bolnicu, a ne nakon pet dana, ponovio je kako nije prvi puta dobio batine.

‘Kada su me ujutro, zapravo već je bilo skoro podne, pustili iz pritvora, dali su mi da potpišem papir da nemam zamjerke na postupanje policije. Vjerujte mi, u tom bih trenutku potpisao bilo što samo da izađem van. Dovukao sam se doma i legao u krevet izu kojeg se nisam dizao nekoliko dana. Kontao sam, prebili su me, okej, proći će. Ali nije prolazilo’, rekao je.

Nakon pet dana od incidenta na nagovor prijatelja uputio se u jedan odvjetnički ured gdje su ga poslali na Hitnu pomoć. Nakon toga je završio na operacijskom stolu jer je imao unutrašnje krvarenje i ozljede koje su ugrožavale njegov život.

Sva trojica osumnjičenih policajaca, u iznošenju svoje obrane, poricala su da su učinili ono za što ih se kazneno tereti, dok je osmero njihovih kolega, koji su saslušani u svojstvu svjedoka, naveli da nemaju neposrednih saznanja o samim događajima.