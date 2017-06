‘OVO RADIMO PE**IMA U HRVATSKOJ’: Četvorica zaštitara noćnog kluba mlatila Brazilca jer je poljubio dečka?

Četvorica zaštitara zagrebačkog kluba izbacili su mladog Brazilca iz kluba, krenuli ga mlatiti, a sve zbog poljupca.

Kako piše više svjedoka, zaštitari noćnog kluba Hangar izvukli mladog Brazilca i nastavili ga mlatiti samo zato što je homoseksualac.

“Radi se o tome da sam platio cijenu zbog toga što jesam, kako se ponašam i što radim. Ta cijena zove se homofobija. Zbog homofobnog barmena koji je odlučio da nije u redu biti sretan, četvorica zaštitara izvela su me iz kluba i počela tući po trbuhu i licu, uz povike: ‘Ovo radimo s gejevima u Hrvatskoj’, napisao je Brazilac na Facebooku.

Brazilac se s dvadesetak svojih prijatelja zabavljao sinoć u noćnom klubu. U jednom trenutku poljubio je mladića, a onda ga je barmen kluba pogodio ledom. Nakon što je otišao u toalet, barmen je otišao za njim, a ubrzo su došli i zaštitari.



“Udarali su me bez razloga u lice i trbuh. Moji prijatelji tražili su od osiguranja da im objasne zašto su to uradili, ali zaštitari su samo vikali na njih”, prepričava Brazilac, za Index. Jutarnji ističe kako su stranicu kluba zasuli komentarima, no oni se redovito brišu, a ukinuli su mogućnost recenzija.

Na naš upit, iz PU zagrebačke navode kako policija nije intervenirala u klubu Hangar, ali će po službenoj dužnosti provjeriti sve navode o incidentu što se prenose u medijima i društvenim mrežama.