OVO JE SIN POZNATOG UGOSTITELJA OSUMNJIČEN ZA UBOJSTVO BIVŠE DJEVOJKE (18): Lani je Mercedesom pregazio oca osmero djece

Za ubojstvo 18-godišnje djevojke koje se sinoć dogodilo na zagrebačkoj Volovčici osumnjičen je njezin bivši dečko, inače sin poznatog ugostitelja.

Taj je 20-godišnjak svoju bivšu djevojku Kristinu izbo nožem, a njezino je tijelo pronađeno u automobilu. Ubojica se odmah nakon toga sam predao policiji, a pronađen je i nož kojim je ubio djevojku.

Policija je potvrdila da je 20-godišnjak oštrim predmetom djevojci zadao više ubodnih rana, od kojih je ona na mjestu događaja preminula. Nakon što se mladić udaljio s mjesta događaja, ubrzo je sam došao na policiju, potvrđeno je iz PU zagrebačke. Kriminalističko istraživanje još je u tijeku.





Prijetio joj cijelo vrijeme, a policija nije ništa poduzimala

Doznajemo da je D.K. još od 2015. prijavljivan policiji zbog prijetnji Kristini. Sud mu je odredio i zabranu približavanja djevojci, kao i zabranu posjećivanja određenih mjesta u gradu.

Jednom ju je prilikom napao u Ivanićgradskoj ulici, kad ju je udario nogom u glavu, a jednom se automobilom zaletio u njezino vozilo.

Pregazio čovjeka Mercedesom pa prijetio novinarima

Mladić je već otprije poznat policiji. U travnju prošle godine automobilom je pregazio čovjeka.

U toj je prometnoj nesreći, koja se dogodila u Zagrebu na križanju Ulice grada Vukovara i Donjih Svetica, ubio 76-godišnjaka, inače umirovljenog hrvatskog branitelja i oca osmero djece. Mladić je na njega naletio Mercedesom. Udarac je bio toliko snažan da je muškarac preminuo na mjestu nesreće.

Susjedi iz kvarta i tada su rekli da je riječ o bahatom mladiću čiji je otac vlasnik obližnjeg kafića “Metropolis” koji se nalazi u Ivanićgradskoj ulici, u blizini križanja na kojem se nesreća dogodila.

Taj se lokal ranije našao na meti provalnika koji su ispraznili bankomat što se nalazi u sklopu kafića. Odnijeli su gotovo milijun kuna.

Nakon nesreće je D.K. prijetio i novinarima i fotografima ako u medijima objave njegove fotografije.

Bahata vožnja u neprimjerenim automobilima

‘Često sam ga viđala u raznim bijesnim automobilima kojima se parkirao na nogostupu ispred kafića koji je u vlasništvu njegova oca’, rekla je tada jedna stanarka, a i policiji je poznat zbog bahate vožnje u automobilima potpuno neprimjerenima njegovoj dobi.

Prema kaznenoj prijavi koju je policija podigla protiv 19-godišnjaka zbog ove nesreće sa smrtnom posljedicom, trebao bi odgovarati za to kazneno djelo učinjeno iz nehaja, odnosno nenamjerno, jer je očito i sam pješak neopreznim pretrčavanjem ceste pridonio tragičnoj nesreći. Za to kazneno djelo prijeti mu kazna i do osam godina zatvora.

D.K. je nekoliko godina bio u ljubavnoj vezi s ubijenom 18-godišnjakinjom, a zatim su prekinuli, ispričala je njezina majka i dodala da joj je u međuvremenu već nekoliko puta prijetio, pa i razbio automobil. Zbog svega su ga već nekoliko puta prijavljivali policiji. Policija nastavlja istragu.