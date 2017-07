OVO JE POPUT KRIMI-ROMANA: Kako je agentica za nekretnine postala partnerica okorjelih lopova i ukrala s njima 2,4 milijuna kuna

Kako je vlasnica agencije za nekretnine završila u bandi razbojnika koji su ukrali više od dva milijuna kuna u pomno planiranim krađama, uskoro bi se trebalo početi rasplitati na zagrebačkom sudu.

Do prije nekoliko godina činilo se da 34-godišnja Darija Vrandečić ima sve – vlastiti biznis i dobar izgled. Atraktivna agentica za nekretnine bila je u to vrijeme i u stabilnoj vezi, no ubrzo bi čovjek s kojim je tada dijelila život trebao postati i ključni svjedok protiv nje.

Ključni svjedok bivši partner

Naime, Braco Nerovčić s kojim je Darija Vrandečić godinama bila u vezi, otkrio je istražiteljima kako je sudjelovala u seriji krađa te se s grupom već osuđivanih kradljivaca upustila u nove pljačkaške pohode.

Bilo je ljeto 2009. godine kada je Darija Vrandečić, prema riječima njezinog bivšeg partnera, počela kontaktirati s Grgom Crnkovićem. Riječ je o čovjeku koji je bio uhićen u spektakularnoj policijskoj akciji zbog serije krvavih razbojništava 2005. godine, među kojima su bile i oružane pljačke Fine u Zvonimirovoj ulici i Zagrebačke banke na Drvinju. No, oslobođen je krivnje te je 2009. godine u travnju pušten na slobodu.



Grgini česti posjeti

Već nekoliko mjeseci kasnije počeo se, prema Nerovčićevim riječima, pojavljivati u njihovom stanu u Vrapčanskoj ulici.

‘I ja sam ga znao iz kvarta. Kada je dolazio k nama inzistirao je da sjedimo na terasi s koje se vidjela tržnica u Vrapču. Na placu se nalazila i jedna mjenjačnica. Kasnije sam složio kockice i zaključio kako je od tamo gledao upravo tu mjenjačnicu. Naime, nakon par tjedana Darija me odvukla na Pag, zbog neke nekretnine, a kada smo se nakon dva dana vratili čuo sam da je mjenjačnica na tržnici opljačkana’, svjedočio je Nerovčić.

Prema optužnici, Grgo Crnković je 2. srpnja 2009. godine s Josipom Fliesom, kojeg je upoznao u zatvoru, počinio razbojništvo nad djelatnicom mjenjačnice ‘Rogima B’ na Vrabečaku. Dok je tog dana djelatnica nosila novac u torbi, presreli su ju Crnković i Flies. Flies joj je prišao, a Crnković je bio na motoru spreman za bijeg. Prvi pljačkaš prerezao je torbicu zaposlenici mjenjačnice te se u idućem trenutku s plijenom dao u bijeg. Ukrali su tada 15 tisuća eura i 120 tisuća kuna.

‘Darija mi je sve priznala’

‘Pritisnuo sam Dariju pa mi je na kraju potvrdila da je Grgo sudjelovao u toj pljački što mi je i on sam kasnije priznao. Rekao mi je i da je s njim bio i taj Flies kojeg je upoznao u zatvoru’, opisao je Nerovčić koji je te informacije proslijedio i vlasniku mjenjačnice.

Dva i pol mjeseca kasnije, krajem listopada 2009., Darija Vrandečić je, prema optužnici, i sama krenula s Grgom Crnkovićem u pljačkaški pohod. Naime, kako je ispričao Braco Nerovčić, preko svoje poznanice Kristine Drahotusky, njih dvoje su čuli da obitelj Prekpalaj ima u kući u zagrebačkom naselju Dubec poveću količinu novaca. Informacija je procurila iz same obitelji koja je u to vrijeme rješavala međusobne imovinske odnose, pa je Stjefana Prekpalaja njegov brat isplatio za udio u obiteljskoj pekarnici.

Provalili u domove imućnih poduzetnika

Znajući to, kao i da je obitelj otišla na svadbu te da će kuća biti prazna, Darija i Grgo došli su u noći s 24. na 25. listopada 2009. godine u Dubec. Darija Vrandečić je ostala u automobilu ispred kuće pazeći da nitko ne naiđe, dok je Grgo Crnković provalio i ukrao ukupno 1,4 milijuna kuna.

Darija Vandečić odgovarat će i za krađu 400 tisuća kuna iz stana Hrvoja Stivana, vlasnika tvrtke Kemothena. Njemu je u stan provaljeno u srpnju 2011. godine. Prema optužnici tu je krađu počinila zajedno s Tiborom Mihaljčukom, privatnim poduzetnikom koji je već u više navrata osuđivan zbog krađe i dilanja droge. Nakon što je od Stivanove kćeri Ane, s kojom se družila, ali i često svađala saznala da je njezin otac dobio novac od prodaje jednog stana, uspjela je nabaviti i originalni ključ njegovog doma. Ukrala ga je, sumnja se, tijekom jednog druženja s Anom. Tako je između 6. i 7. prosinca 2011. godine s Mihaljčukom došla do Stivanovog stana i ukrala kovertu s novcem.

Afera s Fani Kerum

Nerovčić je policiji dao informacije i o tom slučaju. U to je vrijeme, naime, već prekidao s Darijom Vrandečić, zbog, kako tvrdi, njezinih problema. No sama Ana Stivan ispričala mu je kako je Darija opljačkala njezinog oca.

‘I Darija mi je rekla da se na taj način osvetila Ani’, dodao je. Svi okrivljeni u ovom procesu do sada su negirali optužbe, a njihovo rasplitanje očekuje se uskoro na Županijskom sudu u Zagrebu.

Široj javnosti Darija Vrandečić postala je poznata prije pet godina kada je objavljeno da je od Fani Kerum, supruge bivšeg gradonačelnika Splita, Željka Keruma tražila deset tisuća eura za informaciju o provalniku u njihov dom. Kerumovi su opljačkani, a policija je objavila snimke video-nadzora kradljivaca, nakon čega se i Darija Vrandečić uplela u tu priču. Na kraju ju je ispitala i policija te utvrdila kako ne zna ništa o provalu u kuću Željka Keruma.