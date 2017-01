OVO JE MLADIĆ (19) KOJI JE UBIO RODITELJE: Dok su ga privodili tupo je rekao ‘Ja sam to morao!’

S.Š, devetnaestogodišnjak koji ubio svoje roditelje, navodno je pored njih sjeo i zapalio svijeću, a kada ga je privodila policija samo je rezignirano rekao “Ja sam to morao”.

Iako se do sada nagađalo kako je roditelje ubio lovčakom puškom, Jutarnji piše kako je SŠ u rastrojenom stanju roditelje ubio nožem.

DVOSTRUKO UBOJSTVO KOD POKUPSKOG: Sin likvidirao oca i majku lovačkom puškom pa cijelu noć i dan ostao sjediti pored njih?

Kći ubijenih od srijede traži roditelje. Lupala na vrata kuće. Nije mogla unutra. Bilo je zaključano. Obilazila je oko kuće, po dvorištu i provirivala kroz prozor. Ništa joj nije bilo jasno. No, u jednom je trenutku vidjela obrise. Na stoliću u jednoj od soba bila je zapaljena svijeća. To ju je dodatno uznemirilo pa je otrčala do prvih susjeda.



U potrazi za ocem i majkom okrenuli su nekoliko brojeva telefona, pa i onaj u lokalnoj trgovini u koju su odlazili svako jutro. No svi su joj redom govorili da su njezinu mamu i tatu vidjeli u srijedu posljednji put – priča jedna od shrvanih rođakinja obitelji.

Nazvali su policiju, koja im je rekla da će brzo doći i da ništa ne diraju.

Mještani u šoku

“Prizor koji su zatekli bio je jeziv, a pokraj mrtvih roditelja sjedio je sin. Šogor ga je pitao što je to učinio, a on mu je tupa pogleda i potpuno indiferentno odgovorio: “Ja sam to morao!” Dalje nije bilo nikakvog dijaloga jer su Stjepana opkolili policajci i stavili mu lisice” dodala je rođakinja koja još ne može vjerovati da je najmlađi sin ubio roditelje koji su mu dali sve.

Ubio ih zbog novca?

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, istražitelji su u na podu prostorije u kojoj je sjedio 19-godišnjak, našli zakrvavljen novčanik njegova oca. Poznanici spekuliraju da je upravo novac motiv zbog kojega je SŠ ubio svoje roditelje. Oni su živjeli skromno od poljoprivrede, a osumnjičeni je prije nekoliko mjeseci prestao s radom. Mještani kažu da je radio u obližnjoj tvornici u Pisarovini, ali je napustio posao. Nisu sigurni, međutim, je li otkaz dao ili ga je dobio.

On je jedno od troje djece ubijenih supružnika. Osim njega i kćeri koja je mjesto digla na noge u potrazi za ocem i majkom, supružnici imaju i najstarijeg sina koji, tvrde mještani, već neko vrijeme živi u Njemačkoj kamo je otišao trbuhom za kruhom te se oženio i osnovao obitelj.