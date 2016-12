OVE PTICE VRIJEDE MILIJUNE! Uhićen Labinjanin i dvojica Srba jer su trgovali zaštićenim životinjama

Uhićena su dvojica državljana Srbije i jedan Hrvat jer su pokušali švercati strogo zaštićene ptice vrijedne vrtoglavih 2,2 milijuna kuna.

Radi se o trepteljkama i kraljićima koji su inače i gurmanski specijalitet u brojnim zemljama.

Granični policajci otkrili sumnjiv teret

Doznajemo da je granična policija na postaji Rupa u noći na utorak pronašla nekoliko kutija s velikim brojem ptica, njih čak 1.126. Dvojica državljana Srbije, 33-godišnjak i 42-godišnjak nisu ih prijavili nisu su imali ikakvu dokumentaciju o njihovom porijeklu.

Na granicu je odmah pozvana inspektorica zaštite prirode koja je potvrdila da su u pitanju trepteljke i kraljići, strogo zaštićene životinjske vrste.



Skladište u Labinu

U ovaj slučaju ubrzo su se uključili i policajci iz Labina, te došli do 58-godišnjaka koji je skrivao još 1.581 pticu. On je mrtve ptice, kako je utvrđeno, nabavio još u rujnu ove godine, te ih nudio na prodaju. Za to vrijeme bile su pohranjene u njegovom hladnjaku. Kupcima iz Srbije prodao ih je taj dan kada ih je zaustavila policija na granici, i to za 900 tisuća kuna. Oni su s pticama krenuli put Slovenije.

Državljani Srbije zaradili su kaznene prijave zbog trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima, dok je Hrvat prijavljen da im je u tome pomagao. Uz to, 58-godišnjak će odgovarati i za uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti.